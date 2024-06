Incontro con l\'autore a Brinzio: Francesco Marazzi, \"Le 7 chiavi\"

La Biblioteca comunale è felice di accogliere, nel suo ciclo di incontri con l’autore al Museo di Brinzio, un concittadino: Francesco Marazzi e il suo enigmatico “Le 7 Chiavi”.

In dialogo con lui, Riccardo Prando.

Un professore di matematica e fisica di nome Catello Auricchio, emigrato da Napoli in Lombardia per via delle nomine annuali, viene catapultato al liceo scientifico “Ferraris” di Varese, non così lontano da Pontida. Pignolo e determinato come l’immaginario richiede – ma anche appassionato di storia, arte e architettura – avendo comperato una vecchia pergamena alla “Fiera del Cardinale” di Castiglione Olona, sempre vicino a Varese, si rende presto conto che tra le sue righe è contenuto un messaggio da decifrare. Per farsi aiutare nell’interpretazione coinvolge un gruppetto di cinque suoi alunni molto affiatati tra loro, i cosiddetti VARES: Vanni, Ada, Renzo, Ester e Stefano. Ragionando sul contenuto della pergamena, il gruppo capisce presto che il messaggio riguarda 7 enigmi da risolvere, 7 chiavi per arrivare a un non meglio precisato tesoro. Ma non sarà facile! E la matematica aiuterà.

In chiusura rinfresco. Ingresso libero.