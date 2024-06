Insubria Volley Mornago, una realtà sempre più solida in provincia di Varese

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Nella stagione sportiva appena terminata, l’Insubria Volley Mornago del presidente Alessandro Montin è stata protagonista – con i suoi atleti e i suoi tecnici – di numerose esperienze sottorete che ne hanno consolidato la presenza nel panorama sportivo e pallavolistico provinciale.

A livello senior – tralasciando la Serie C – l’IVM si è presentata con due squadre ai nastri di partenza del campionato di 1a Divisione maschile e in entrambi i casi si è molto ben comportata. La squadra Rossa ha ottenuto 50 punti nel Girone B chiudendo al terzo posto mentre la formazione Blu ha raggiunto la quarta posizione nel Girone A incassando 39 punti.

Nei campionati invernali giovanili la formazione che ha fatto più strada è l’under 15 che, dopo essersi classifica quarta nel proprio raggruppamento, si è spinta sino ai quarti di finale playoff. Alla “post season” sono andate anche le altre due squadre dell’Insubria Volley: l’under 19, settima dopo la prima fase, è uscita di scena agli ottavi di finale così come la under 17 che era stata autrice di un ottimo cammino nella prima fase (secondo posto nel girone).

La under 15 è stata protagonista anche nei campionati primaverili: la squadra ha ottenuto 24 punti in regular season chiudendo il girone al secondo posto e si è spinta sino alla finale territoriale persa solo al tie-break contro la Seven Lakes-Db Line. Hanno invece concluso rispettivamente in quarta e sesta posizione (con 15 e 9 punti) i propri gironi le squadre under 19 e under 17.

Molto ricca è stata invece l’attività di base: nel torneo 6×6 la squadra under 13 ha ottenuto il terzo posto. Nel 3×3 invece la società ha iscritto ben tre formazioni con la IVM Rossa che ha vinto il girone A con 10 punti disputando anche la seconda fase dove è stata eliminata. La IVM Blu con 31 punti ha raggiunto il quinto posto mentre la IVM Verde ha raccolto 10 punti nel girone C. Sempre nei primaverili il club ha disputato con due formazioni il campionato under 13 6×6: quarta la IVM Blu con 26 punti, quinta la IVM Rossa con 21 punti.

UN OCCHIO AL FUTURO: ARRIVA FRANCESCO CATTANEO – In vista della stagione 2024-25 intanto, l’Insubria Volley Mornago ha annunciato l’ingaggio di Francesco Cattaneo che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Un passo strategico per lo sviluppo futuro della società e in particolare per lo sviluppo del settore giovanile. Cattaneo, che affiancherà Cristian Casoli, è un nome di spicco della pallavolo italiana: è stato responsabile dell’area sviluppo dei territori per il Consorzio Vero Volley ma anche direttore tecnico della stessa società lombarda. Per la Fipav invece è stato formatore nazionale per dirigenti sportivi.