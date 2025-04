Montonate accoglie il Coro e Orchestra Ensemble Vox Cordis

Sarà un evento di grande suggestione musicale e spirituale quello in programma sabato 12 aprile 2025 , alle ore 20.45 , presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Alessandro a Montonate , frazione del comune di Mornago in provincia di Varese.

Nella splendida cornice di Piazza Sant’Alessandro, le parrocchie locali, in collaborazione con il Comune di Mornago, propongono un concerto gratuito con protagonisti il coro e l’orchestra dell’Ensemble Vox Cordis , formazione musicale che unisce passione, talento e un forte legame con la dimensione liturgica.L’ Ensemble sarà diretto dal maestro Roberto Bacchini , con la partecipazione del soprano Laura Scotti , del mezzosoprano Chiara Trapani , e di prestigiosi strumentisti: Carlo Arbia all’oboe, Luca Canneto al clavicembalo, Francesco Postorivo e Doriano Di Domenico ai violini, Michela Frediani alla viola, Anna Maria Bernadette Christian al violoncello e Mauro Quattrociocchi al contrabbasso.Fondata nel 2020, l’ Ensemble Vox Cordis è un’associazione musicale e culturale senza scopo di lucro, formata da una trentina di voci provenienti da diversi cori parrocchiali, riunitesi per un progetto ambizioso: dare vita all’inno al Santo Padre “ Abbiate Coraggio ”, scritto dal maestro Bacchini su testo di Nicolás Tonoli.

Dalla sua fondazione, il cammino dell’Ensemble è stato intenso e ricco di momenti significativi: il debutto ufficiale avviene il 31 maggio 2021 a Treviglio, in occasione della conclusione del pellegrinaggio della Madonna delle Lacrime di Siracusa. In occasione del primo anniversario, il coro si reca a Roma, dove ha l’onore di partecipare all’udienza generale del Papa, eseguendo in anteprima nazionale l’inno “ Abbiate Coraggio ” e animando la Santa Messa Solenne nella Basilica di San Pietro in Vaticano, in collaborazione con la Cappella musicale di San Giulia. In quella stessa occasione, dopo la pandemia, l’Ensemble incontra in forma privata Papa Francesco nella sua residenza di Santa Marta.

Non meno significativa la partecipazione all’anteprima mondiale del Salmo X di Lorenzo Perosi, brano inedito custodito in una collezione privata di Don Paolo Padrini, responsabile del festival perosiniano di Tortona. Il concerto si svolge presso la Cattedrale di Santo Stefano di Biella, alla presenza del vescovo Roberto Farinella e di numerose autorità piemontesi.

Dal 2021 a oggi, l’ Ensemble Vox Cordis ha proseguito il proprio percorso artistico partecipando a numerosi concerti in tutta la Lombardia e animando celebrazioni solenni, sotto la guida del maestro Renato Zigatti per la preparazione corale.

Il concerto del 12 aprile rappresenta un’opportunità imperdibile per ascoltare un repertorio di grande spessore, interpretato da una formazione che unisce qualità musicale e spiritualità.

L’ingresso è libero: un’occasione per la comunità di Montonate e per tutti gli amanti della musica sacra di condividere un momento di bellezza e armonia.