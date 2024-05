Su VareseNews è tempo di “Finestagione”: la rubrica dedicata allo sport di giovani, amatori e dilettanti

Il mese di maggio chiude tradizionalmente le stagioni sportive di un gran numero di squadre. Non solo quelle professionistiche di cui parliamo abitualmente sul giornale ma anche quelle di dilettanti, amatori e dei settori giovanili: realtà che portano a termine uno sforzo e un impegno durato molti mesi, ciascuno per il suo obiettivo.

Una “fatica” che VareseNews intende premiare con la nuova rubrica “Finestagione”: un contenitore aperto ai resoconti delle società (e delle singole squadre) e alle immagini di atlete e atleti che hanno onorato la maglia. Partecipare è facile e gratuito: i club (o i singoli dirigenti e allenatori) possono inviare gli articoli all’indirizzo email sport@varesenews.it corredandoli con una o più fotografie (massimo otto: almeno una orizzontale) per comporre una gallery. La lunghezza dell’articolo non deve superare le 4mila battute.

Naturalmente sappiamo che per molte altre realtà e per numerose discipline la stagione è in pieno svolgimento: niente paura, accogliamo tutti! In questo caso è possibile inviare un bilancio di metà anno ed eventualmente il programma agonistico per i mesi a venire. Aspettiamo anche voi!

Gli articoli saranno pubblicati sulle pagine sportive di VareseNews a partire da mercoledì 22 maggio e per tutte le settimane successive sino ai primi di luglio. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio, una realtà da sempre vicina allo sport della provincia.