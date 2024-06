Investito a Saronno, 84enne è morto dopo 10 giorni in ospedale

Era stato investito da un’auto nella centralissima via Roma a Saronno. Dopo dieci giorni in ospedale non ce l’ha fatta l’84enne Andrea Gorla, residente a Saronno. Era ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, dove si è spento nella mattinata di sabato 1 giugno. Fin da subito l’incidente è apparso grave ai presenti e ai soccorritori.

Gorla era una persona conosciuta in città, faceva parte della comunità pastorale di Regina Pacis e cantava nel coro della chiesa. È stato investito mentre a piedi stava andando ad un funerale.