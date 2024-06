Irene Bellifemine: “Lavoreremo con passione, qualunque colore avrà la prossima amministrazione”

Non è arrivata al ballottaggio ma non ha mai ritenuto il risultato uscito dalle urne, una sconfitta. Irene Bellifemine e le liste che l’hanno appoggiata, lista Irene Bellifemine, Malnate Sostenibile e Malnate in Movimento, oggi ringraziano chi li ha sostenuti e votati.

Cari concittadini,

ringraziamo tutti coloro che in questi giorni stanno dimostrando la loro gratitudine e il loro affetto riconoscente, alla nostra Irene Bellifemine e a tutti noi candidati e membri del gruppo che l’ha sostenuta in questi mesi.

Per Irene è stato un onore e un privilegio servire la comunità malnatese come sindaca, ed è tanta la gratitudine per la fiducia e il sostegno che avete dimostrato nel corso di questi anni.

Come gruppo di coalizione diciamo il nostro grazie anche a chi ha ritenuto di accordarci la sua fiducia votandoci: 1848 voti che per noi rappresentano il senso di questi mesi molto belli, ma anche intensi e faticosi. Siamo arrivati davvero ad un soffio dalla possibilità di concorrere al ballottaggio. Avremmo desiderato portare avanti i tanti progetti iniziati e avremmo potuto farlo contando su una squadra veramente competente e dall’alto profilo professionale.

Abbiamo pagato indubbiamente il nostro essere movimento autonomo, libero e con valori sempre più distanti dalle logiche di partito.

Siamo comunque molto soddisfatti del risultato e soprattutto del lavoro del gruppo perché ogni candidato si è speso al massimo. Per noi è stata una partenza in salita, ma siamo stati capaci di costruire un nuovo gruppo, una nuova alleanza che è una realtà forte e concreta e che continuerà a lavorare con passione, costanza e presenza, qualunque colore avrà la prossima amministrazione.

Se fossimo rimasti uniti con tutte le forze che hanno composto l’amministrazione uscente e avessimo evitato le tensioni interne, sicuramente ora avremmo un risultato molto diverso. Lo dicono i numeri. Ci teniamo a specificare che non è dipeso da una nostra volontà: la nostra è stata una scelta di continuità, non di spaccatura. Abbiamo creduto fortemente nel gruppo e nei risultati raggiunti e avremmo voluto davvero portare a termine il lavoro iniziato.

Ora ci troviamo di fronte a una scelta importante: dare indicazioni ai nostri elettori in vista del ballottaggio. La nostra decisione è frutto di una scelta condivisa all’interno della coalizione, che rispecchia i nostri valori, le istituzioni e gli elettori malnatesi: il 23 e 24 giugno invitiamo i nostri concittadini ad esercitare il diritto di voto andando alle urne, quale espressione di democrazia e responsabilità civica.

Comunque vada, il nostro ruolo in consiglio comunale sarà proattivo e propositivo, aspetto che ha sempre contraddistinto Irene e quelli tra noi che le sono stati a fianco in questi cinque anni.

La coalizione che l’ha sostenuta in questi mesi resterà al suo fianco anche all’opposizione, per garantire controllo e vigilanza. Lo dobbiamo a chi ci ha votato, ma anche a chi ha fatto scelte diverse, perché il senso di responsabilità verso tutti i malnatesi non finisce con il mandato a sindaco di Irene Bellifemine. Siamo convinti che solo attraverso un impegno serio e condiviso si possa continuare a lavorare per il miglioramento di Malnate, per il benessere di tutti e per un futuro prospero e sostenibile.

Vogliamo ringraziare anche tutti i dipendenti comunali con cui Irene e alcuni di noi hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare in questi anni difficili: il loro contributo è stato fondamentale per ogni piccolo o grande progetto realizzato.

Buon voto e un augurio di buon lavoro alla prossima amministrazione.

Con gratitudine.

Irene Bellifemine

La coalizione Lista Irene Bellifemine sindaco, Malnate Sostenibile e Malnate in Movimento

