La forza di 127 Green School in Festa alle Ville Ponti di Varese

Giochi, spettacoli e premiazioni alle Ville Ponti in occasione della Festa della sostenibilità celebrata da Green School mercoledì 5 giugno, la Giornata mondiale dell’Ambiente.

Per l’occasione sono state consegnate le certificazioni Green School a 127 scuole di ogni ordine e grado, di Varese e provincia, che nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 si sono impegnate in progetti per la tutela dell’ambiente.

Galleria fotografica La festa delle Green School a Ville Ponti 4 di 21

I loro lavori, con tanto di dati necessari a quantificare i risultati ottenuti, sono stati valutati nelle scorse settimane dal Comitato Tecnico Green School, costituito da Provincia di Varese, Agenda 21 laghi, Università dell’Insubria, Cast, JRC di Ispra e Ufficio scolastico territoriale.

Proprio a partire dal coinvolgimento di questi enti è stato presentato al termine della Festa un nuovo Patto Educativo di comunità per lo sviluppo del programma Green School in provincia di Varese.

L’idea è quella di coinvolgere i diversi Enti in una Comunità educante impegnata nel trasmettere agli studenti la consapevolezza dell’impatto ambientale che ciascuno può avere praticando scelte sostenibili. Il tutto assumendo impegni concreti nel quadro del progetto Green School.

I NUMERI DI GREEN SCHOOL 2023-2024

«Siamo partiti a settembre con 141 scuole iscritte – ha detto Paola Sacchiero del Cast, tra i fondatori e promotore di Green School – Qualcuna l’abbiamo persa per strada e una ci è toccato bocciarla, ma speriamo che il prossimo anno tutte possano raggiungere la certificazione e poter così allargare ancora di più la nostra rete».

A tutte loro la certificazione Green School unita a un piccolo gadget: un pesa valigie, ribattezzato per l’occasione “pesa rifiuti”, utile a calcolare parte dell’impatto delle buone pratiche scolastiche per la sostenibilità.

In particolare delle 127 scuole premiate, 26 scuole hanno raggiunto una certificazione di Classe A, 28 di classe B, 49 di classe C e 24 di classe D. Rispetto allo scorso anno ci sono 4 scuole in più certificate, ma soprattutto circa il 40% delle scuole Green School ha migliorato la propria classe di merito, e solo 8 sono peggiorate.

«Bambini e insegnanti Green School sono efficaci divulgatori di buone pratiche ambientali di cui abbiamo tutti un gran bisogno per contribuire a rendere più sostenibile il nostro territorio», ha detto il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, partecipando alle premiazioni insieme al provveditore Giuseppe Carcano.

LA CHALLENGE DI SPESA SBALLATA NELLE SCUOLE

Per la prima volta quest’anno le scuole Green School hanno partecipato a una speciale challenge per promuovere la Spesa Sballata. Si tratta di un impegno concreto nel ridurre l’uso di imballaggi nell’acquisto degli alimenti e il lavoro degli studenti è stato valutato su due parametri: il maggior numero di spese sballate certificate e il maggior numero di negozi coinvolti nella promozione della spesa sballata.

Vincitore assoluto di entrambe le categorie è stato il Liceo Sereni di Laveno Mombello con oltre 460 segnalazioni. «Ma il progetto Green School è partito proprio da Laveno Mombello, quindi possiamo considerare che il grande impegno dei ragazzi ha incontrato un terreno per sua natura più fertile», ha detto Silvia Colombo di Spesa Sballata introducendo la decisione di premiare anche le scuole seconde e terze classificate su entrambi gli obiettivi.

Premiati quindi, tutti con una pianta per il giardino scolastico, anche la primaria Manzoni di Morosolo e le secondarie De Amicis e e Ada Negri di Busto Arsizio.

GLI SBALLATI DI BUSTO ARSIZIO SUPERANO QUELLI DI LAVENO

Tra i risultati dell’impegno delle Green School nella Challenge della Spesa Sballata c’è l’aver moltiplicato i negozi aderenti: dai 10 esercenti di Laveno Mombello (oltre ai supermercati Coop e Carrefour) si è passati quest’anno a 70 negozi in tutta la provincia di Varese. E quelli di Busto Arsizio oggi superano, per numero, quelli di Laveno.

Le segnalazioni inviate tramite WhatsApp dai ragazzi in un esercizio di citizen science permette di creare una mappa provinciale dei negozi aderenti.