“La Gelosia del Serramento”, a Gallarate il punto di riferimento per serramenti belli, sicuri e isolanti

Precisione, professionalità e tanta passione per il proprio lavoro. Sono queste le solide basi su cui nasce e si consolida la storia dell’azienda “La gelosia del serramento”, attività di Gallarate che da 14 anni anni costituisce un punto di riferimento per chi desidera installare serramenti di qualità.

L’azienda nasce nel 2010 su iniziativa dei fratelli Gandolfo e Salvatore, serramentisti nell’attività di famiglia gestita dal padre in Sicilia. I due fratelli, dopo alcuni lavori svolti a Gallarate intravedono la possibilità di ampliare l’attività e si trasferiscono nel Varesotto, portando tutti i macchinari per la fabbricazione di serramenti in Lombardia insieme all’esperienza in persona di papà Giusto. Una scommessa vinta: oggi la squadra conta 12 persone, certificazioni in ogni ambito del settore e una sede di oltre 1500 metri quadrati tra capannoni, uffici ed esposizione dove i clienti possono visionare oltre il 95% dei prodotti offerti.

“La gelosia del serramento” offre la possibilità di scegliere tra le migliori marche del settore, con prodotti di alta qualità e massima sicurezza e manovrabilità, tutti certificati per quanto riguarda isolamento termico e acustico e risparmio energetico.

L’azienda, grazie allo staff di personale specializzato e continuamente aggiornato è in grado di gestire ogni passaggio, dalla consultazione di vendita fino alla messa in opera dei prodotti. Che si tratti di serramenti esterni, porte interne, sistemi oscuranti o zanzariere “La gelosia del serramento” mette a disposizione dei clienti le migliori scelte sul mercato, dal punto di vista estetico, di qualità dei materiali e tecnologico.

CONTATTI

La gelosia del serramento

Via del Lavoro 13, 21013 Gallarate (VA)

T: +39 0331 77 70 13

Whatsapp e Mobile: +39 379 264 41 91

@: lagelosiadelserramento@gmail.com

Sito | Facebook | Instagram