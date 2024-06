La nuova mostra di Claudio Benzoni è alla chiesa di santa Maria Assunta a Gazzada

La Chiesa S. Maria Assunta di Gazzada ospiterà la nuova mostra dell’artista Claudio Benzoni, intitolata “Oltre la Soglia dell’Unità Travolgente della Parola“. L’esposizione si terrà il 15 e 16 e il 22 e 23 giugno 2024, dalle 17 alle 20. Il vernissage è previsto per sabato 15 giugno alle 17.

Situata in Via Italia Libera, 74, la Chiesa S. Maria Assunta sarà il palcoscenico di questa esposizione che promette di essere un punto di incontro per riflessioni artistiche e progettuali. Le opere di Benzoni si posizionano al confine tra performance artistica e design, proponendo un’esperienza artistica unica che sfida le convenzioni e si addentra in territori inesplorati fatti di sussulti e solitarie esperienze creative.

La mostra, organizzata con il supporto della Pro Loco, rappresenta un’importante occasione per il pubblico di confrontarsi con l’arte contemporanea.