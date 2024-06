La pioggia non ferma la Festa del Rugby: il palco del sabato aspetta i Sicks e tutti i superospiti

La ventunesima edizione della Festa del Rugby Varese prosegue in linea retta con il suo fitto programma di appuntamenti. Ieri sera, nonostante il tempo incerto e la pioggia che a fine serata ha iniziato a cadere sull’Aldo Levi di Giubiano, niente è stato in grado di frenare l’entusiasmo dei presenti.

Sul palco, il Rugby Varese Music Challenge ha visto trionfare Attic Studio, band che nasce dal duo rap di Totò&Hybris, già menzione speciale dell’edizione 2023 del contest.

Loste ha incendiato il palco con la sua musica, cantando live per la prima volta il suo nuovo brano “Elevato Tasso”. Con lui sul palco i suoi super ospiti, Error404 e Affari Grossi Crew.

Dopo l’apertura di TMGN alla consolle, anche la chiusura della serata ha dato spazio al dj set di CEK&DEIV, che insieme a Pisa, l’amato vocalist dello sport varesino e i ragazzi scatenati della Prima Squadra del Rugby Varese, han tenuto alto il ritmo della serata, facendo impazzire il pubblico, carico di energia e voglia di ballare. Un’altra bomba firmata 4 Season Collapse.

A presentare la serata Andrea Minidio e Fra Marutti, tra battute, travestimenti e il trash sano e giusto per divertirsi e divertire tutto il pubblico dell’Aldo Levi.

La giornata di oggi, sabato 15 giugno, si preannuncia minacciosamente grigia, a causa del tempo tendente alla pioggia, ma se una cosa è certa è che la Festa del Rugby non si fa fermare da niente e nessuno: dalle 12:30 alle 18 il torneo Seven – che vedrà sfidarsi sul campo le storiche squadre del Varese, Gringos, Veiculo Longo e Nineteeners, insieme ai giovanissimi Kai Topanga e altre squadre provenienti dall’Italia e dall’estero – si svolgerà come da tradizione. Un momento sportivo importante che da sempre è protagonista del sabato della festa.

Un’altra grande tradizione del sabato della Festa del Rugby arriva in serata, sul palco, con i Sicks, storica Rugby Band del Rugby Varese, che festeggia quest’anno la ventesima Festa del Rugby che li ha visti protagonisti sul palco: “In questi anni intorno a noi il pubblico è cambiato – racconta Andrea Minidio, colonna portante della Festa e cantante della band – Molti sono giovani, del nuovo pubblico tanti non sanno neanche chi siamo, ma durante la festa è talmente tanta la voglia di divertirsi che alla fine tutti partecipano con lo stesso entusiasmo”.

Sicks and Friends, un gruppo musical composto da amici che si conoscono dai tempi del liceo, tutti impegnati con i loro percorsi personali, ma che una volta all’anno, per il rugby, si rimettono insieme e chiamano alcuni friends ad esibirsi insieme a loro: “Per il Rugby Varese abbiamo scritto dei veri e propri inni, che ancora oggi vengono cantati – prosegue Minidio – Quest’anno ad accompagnarci sul palco i Clurs, band che abbraccia la tradizione irlandese, unendo suoni tradizionali con influenze punk”.

Oltre ai Sicks e i Clurs, una scossa di energia attraverserà l’Aldo Levi con i Gospel, fortissima rock band di Luino per la prima volta ospite alla Festa del Rugby Varese. Torna a grande richiesta dopo il successo dell’anno scorso, Dj Cusa, accompagnata da La Ines, per il dj set LGBTQ+ in collaborazione con Rugby Varese per l’apertura del calendario di eventi del Pride 2024.

“La Festa del Rugby per un rugbista è la dimostrazione viva, concreta, di uno spirito che conosciamo in campo e un modo per farlo vedere e vivere a tutta la città – conclude Minidio – Una grande esperienza di volontariato e sostegno reciproco. Ogni persona si occupa di qualcosa e ci dobbiamo fidare allo stesso modo del gruppo e dell’individuo, per il bene della società. È bello riscoprire quello spirito nella festa, costruire insieme il senso di comunità, soprattutto in in tempi inquieti come quelli in cui viviamo, dove si fa fatica a trovare questa idea di unità e gratuità del fare: il piacere di fare insieme agli altri per il bene comune”.