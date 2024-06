La Spagna ci regala anche un weekend bagnato: pioggia e temporali in tutta la provincia di Varese

Ancora acqua, ancora temporali in agguato sui cieli della Lombardia e nella fascia pedemontana. Colpa della bassa pressione che indebolisce l’anticiclone (quindi il bel tempo): brutto tempo in arrivo dalla Spagna che determina oggi, venerdì 21 giugno un aumento dell’instabilità con probabile innesco di fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. «Domani temporaneamente più stabile in mattinata, poi attesa una nuova fase temporalesca dal pomeriggio e fino alla mattinata di domenica. Seguiranno condizioni di variabilità», spiegano dal Centro geofisico prealpino.

Dunque le previsioni giorno per giorno.

Venerdì cieli spesso molto nuvolosi salvo momentanee schiarite, più ampie sulla bassa padana. A tratti rovesci o temporali, in particolare lungo Alpi e Prealpi, localmente anche di forte intensità. Possibili grandinate e colpi di vento. Sabato tempo in gran parte soleggiato la mattina e il primo pomeriggio, poi sviluppo di nuvolosità cumuliforme che darà luogo ad alcuni fenomeni temporaleschi, più diffusi in serata e nella notte. Domenica molte nuvole accompagnate a tratti da rovesci o temporali al mattino, in graduale attenuazione da metà giornata con apertura di alcune schiarite irregolari. Temperature in calo.

Lunedì 24 giugno: tempo variabile. Alternanza di nubi e schiarite e a tratti ancora qualche rovescio in transito. Martedì 25 giugno: in buona parte soleggiato ma nel pomeriggio maggiore nuvolosità che potrà portare alcuni rovesci sui rilievi.

L’ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE

È ancora attiva l’allerta di protezione civile diramata da Regione Lombardia. Il transito dalla Francia di un’onda depressionaria accompagnerà l’ingresso di un fronte di aria fredda sul Nord Italia che sarà responsabile, “per la giornata del 21/06, di un marcato aumento dell’instabilità e della formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità. Nel dettaglio saranno probabili precipitazioni già dal mattino su Alpi e Prealpi Occidentali e Media Valtellina, localmente sotto forma di rovesci e temporali, dove sarà possibile già in questa fase un marginale interessamento della pianura Nord- occidentale. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento dell’instabilità a partire da Ovest con rovesci e temporali diffusi su Alpi e Prealpi, a cui seguirà un parziale interessamento anche dei settori di media e alta pianura, seppur con bassa affidabilità previsionale. Poco probabili e al più isolati i fenomeni attesi su bassa pianura e Appennino. In corrispondenza dei fenomeni temporaleschi più intensi saranno possibili grandinate di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento. In area alpina e prealpina, con buona probabilità, le precipitazioni convettive assumeranno localmente carattere di semi-stazionarietà e persistenza su zone molto circoscritte: si segnalano possibili accumuli fino a 80-100 mm in poche ore“.