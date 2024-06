La Spagna domina l’Italia: decide un’autorete di Calafiori

Dopo la vittoria all’esordio contro l’Albania, l’Italia perde la seconda gara degli Europei di calcio. E la sconfitta di Gelsenkirchen va ben oltre il risultato perché se è vero che la Spagna alla fine vince solo 1-0 con un’autorete sfortunata di Calafiori, è altrettanto onesto ammettere che le Furie Rosse sono state nettamente superiori agli Azzurri per gioco, possesso palla, occasioni create e capacità di dominare il gioco. Ora la qualificazione agli ottavi di finale della competizione continentale passerà dalla sfida di lunedì (24 giugno ore 21 a Lipsia) contro la Croazia, che con l’Albania è ferma a quota 1 nella classifica del girone; al comando la Spagna con 6 punti, Italia a 3 e che, teoricamente, potrebbe accontentarsi di un pari per andare avanti. (Foto Facebook – Nazionale Italiana di Calcio)

LA CRONACA

Inizia nel segno della Spagna la gara, con Pedri che dopo pochi secondi impegna Donnarumma alla parata su un colpo di testa da ottima posizione. Il capitano azzurro risponde presente, mentre poco dopo Nico Williams manda fuori di pochissimo, sempre di testa. L’incontro è a senso unico con le Furie Rosse in comando e sempre pericolose, mentre l’Italia si difende e fatica a ripartire. Donnarumma si ripete anche sul bolide mancino da fuori di Fabian Ruiz, mentre la prima conclusione italiana arriva solo allo scadere della frazione, con Chiesa che però in contropiede calcia a lato. All’intervallo il risultato è ancora sullo 0-0 ma con l’Italia consapevole che dovrà cambiare trama nella ripresa.

Nel secondo tempo Spalletti lancia Cristante e Cambiaso al posto di Frattesi e Jorginho. Cambia il modulo ma non l’atteggiamento e soprattutto non quello della Spagna, che continua ad attaccare e tenere molto bassa l’Italia. Il meritato vantaggio spagnolo arriva al 10′ con Donnarumma che devia sulle gambe di Calafiori un cross basso da sinistra e la palla che rotola in rete per l’1-0. Anche trovato il vantaggio la Spagna non abbassa i ritmi e Nico Williams colpisce una traversa dopo l’ennesimo duello vinto con Di Lorenzo. Entrano anche Retegui e Zaccagni per Scamacca e Chiesa e nel finale l’Italia prova almeno la reazione d’orgoglio ma la Spagna è anche capace di difendere e non concede grandi occasioni agli azzurri, anzi, serve ancora Donnarumma per fermare il neo entrato Ayoze Perez in due occasioni.