La Trieste “dei varesini” completa la nuova Serie A di basket

La serie valida come finale del “tabellone oro” di Serie A2, vinta in quattro partite da Trieste, ha permesso di completare il quadro della prossima Serie A di basket, 2024-2025. Torneo alla quale si era già qualificata l’altra neopromossa Trapani Shark, che aveva battuto 3-1 la Fortitudo Bologna.

Un campionato in cui rientra, dopo un solo anno di “purgatorio” la società giuliana ad altissima densità varesina: a Trieste giocano infatti gli ex biancorossi Giancarlo Ferrero, Justin Reyes e Michele Ruzzier mentre il general manager è Michael Arcieri, il primo in questo ruolo scelto da Luis Scola nel gennaio 2022, rimasto in carica fino a un anno fa.

Purgatorio che continua invece per la Pallacanestro Cantù, respinta nuovamente nel tentativo di risalire nella massima serie. L’Acqua San Bernardo parteciperà quindi per il quarto anno consecutivo al secondo campionato dopo la retrocessione della primavera 2021.

TANTA LOMBARDIA, TORNA LA SICILIA

Anche senza Cantù, la Lombardia resta la regione più rappresentata in Serie A grazie alla presenza di ben quattro società: oltre a Varese ci sono Milano, Brescia e Cremona. Le altre regioni rappresentate con più di una squadra sono l’Emilia Romagna (Virtus Bologna e Reggio Emilia), il Veneto (Venezia e Treviso) e la Campania (Napoli e Scafati).

Escono dal gruppo le Marche e la Puglia (retrocessione per Pesaro e Brindisi) ma rientrano per l’appunto il Friuli Venezia Giulia con Trieste e la Sicilia con Trapani. L’isola mancava dall’ultima partecipazione di Capo d’Orlando datata 2017-18.

Il quadro è completato da Tortona (Piemonte), Trentino Alto Adige (Trento), Pistoia (Toscana) e Sardegna (Sassari).

A livello di proprietà vale la pena sottolineare come cresce la partecipazione straniera. La neopromossa Trieste è infatti nelle mani di un gruppo americano (da qui la scelta di Arcieri e di coach Christian) così come Pistoia (dove l’ex idolo Ron Rowan è a capo delle operazioni) mentre come è ben noto, la Pallacanestro Varese è condotta dall’argentino Luis Scola affiancato da una società (la VSE) a forte presenza USA.

Curiosamente infine, ben quattro squadre della Serie A hanno un nome che inizia per “Tr”: Trento, Treviso e le due neopromosse.