L’attaccante Sindrit Guri alla Varesina

Fu forse il più chiacchierato caso di calciomercato nell’estate 2023 per il Varese. Ma dopo la firma, l’attaccante albanese Sindrit Guri non riuscì mai a incidere e la sua esperienza in biancorosso terminò a dicembre con 9 presenze e 1 solo gol messo a segno, in casa della Sanremese.

Ora per la punta classe 1993, che nel curriculum ha anche diverse presenze nelle coppe europee e due presenze nella nazionale albanese, c’è l’occasione di riscattarsi in casa Varesina. La società rossoblù ha infatti convinto l’attaccante – che ricordiamo abita in provincia di Varese – ed è riuscita a tesserarlo per la prossima stagione.

Il talento di sicuro non gli manca, chissà che a Venegono Superiore non possa trovare quei colpi che nell’esperienza al Città di Varese sono mancati.