L’attenzione alla ambliopia dà risultati, a Lonate Pozzolo

Un bambino su venti a Lonate Pozzolo e frazioni ha un problema di ambliopia: è il dato emerso dalla campagna 2024 di prevenzione promossa dal Lions club Lonate Pozzolo Brughiera e dall’assessorato ai servizi sociali del Comune, “in continuità con l’esperienza già portata avanti negli anni scorsi”, sottolinea la sindaca Elena Carraro.

“Un grande ringraziamento ai Lions” aggiunge Raffaella Bandera. “Questo screening viene fatto per rilevare tempestivamente i problemi all’occhio e alla retina, per la prevenzione dell’ambliopia”.

Quest’anno lo screening ha interessato 190 bambini tra i 3 e i 5 anni delle quattro scuole dell’infanzia di Lonate e frazioni.

“Abbiamo visto dati in aumento, per fortuna oggi cogliendo in tempo si riesce a intervenire efficacemente”.

Nello specifico su 190 bambini l’80% non hanno mostrato problemi, il 14,21% mostra problematiche all’occhio, il 5,79% (un bambino ogni venti) ha mostrato problemi rilevanti.

“Ringraziamo anche le responsabili delle quattro scuole, che hanno anche lo storico delle loro realtà” aggiungono Giuliana Sormani -presidente – e Carmen D’Agostini – cerimoniere – per il Lions. “Non sempre i genitori danno importanza, speriamo che con questo screening si arrivi ad una prevenzione efficace”. Superando anche fragilità sociali delle famiglie che contribuiscono al ritardo nel riconoscere e affrontare il problema.

“Abbiamo iniziato anche la prevenzione Interconnettiamoci, rivolto ai bambini delle primarie”. Di cosa si tratta? “Una guida ai ragazzi delle scuole secondarie per come seguire correttamente la visione di Internet, e i possibili pericoli . Stiamo valutando la possibilità di effettuare ulteriori screening, fruendo delle professionalità interne al nostro Club, in quanto riteniamo la prevenzione essere la più importante delle azioni per migliorare il tenore di vita soprattutto se rivolto ai più piccoli”.