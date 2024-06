Lavori alla fognatura, chiusa la strada che collega Morosolo a Calcinate

Lavori per la separazione dell’impianto fognario dalle acque grigie alle acque nere, per la messa a norma della rete fognaria e la salvaguardia del lago di Varese. Tra Casciago e Calcinate del Pesce chiude via Maroni, la strada che collega Morosolo al lago.

«I lavori realizzati da ALFA sono obbligatori per la realizzazione di quest’opera che servirà a garantire il corretto funzionamento fognario e la messa in sicurezza dello stesso, il progetto è in continuità dopo la sistemazione della rete idrica ed elettrica per la modernizzazione dei sottoservizi del nostro Paese», spiegano dal Comune.

I lavori comporteranno disagi sull’area interessata, via Maroni: partiranno con la chiusura totale della strada a partire dal civico 12 ed avanzeranno 15 metri per volta , garantendo comunque l’accesso pedonale alle abitazioni dove al loro esterno si svolgeranno i lavori anche davanti ai civici interessati. Si potranno raggiungere comunque le abitazioni da via Manzoni all’inizio o da via Maroni quando saranno nella parte alta della via stessa. La durata dei lavori sarà di circa 4 mesi.

«Comprendiamo il disagio che potrà essere arrecato da detti lavori, ma per la confermazione del territorio non ci sono altre alternative – spiegano dal Comune di Casciago -. Siamo sicuri della vostra comprensione , pazienza e collaborazione per rendere sempre più efficiente e sostenibile il nostro territorio».