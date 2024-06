Le canzoni dei cartoni animati per sostenere l’asilo di Jerago

A Jerago con Orago arriva la “Superfesta” organizzata dal Nuovo Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia Ippolita Bianchi Gori di Jerago. «Un’occasione per ritrovarsi e stare insieme, all’insegna della musica e del divertimento».

Come è ampiamente risaputo, il Covid 19 ha reso difficile ripristinare i rapporti e rimettere in piedi eventi che si svolgevano prima dell’ondata. «Annunciamo quindi con gioia, che è stato istituito il nuovo Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia Ippolita Bianchi Gori di Jerago».

Appuntamento l’8 e 9 giugno 2024, con il ritorno della tradizionale Superfesta.

«La festa inizierà sabato 8 giugno alle ore 17.30 con l’Associazione Nati per leggere che organizza una lettura nel parco; un’occasione per i più piccoli (età consigliata dai 2 ai 6 anni) per avvicinarsi al mondo della lettura e divertirsi insieme e un momento per i più grandi, genitori e amici, per ascoltare delle belle storie. L’accesso è libero e gratuito e si consiglia solo di portare una stuoia per sedersi».

La serata proseguirà poi con la baby dance organizzata dalle mamme, il tutto rigorosamente accompagnato dallo stand gastronomico che dalle h.19.00 sarà a disposizione, gestito interamente da genitori e amici volontari.

«Il Comitato vi aspetta poi alle h.21.00 sempre presso il Parco Onetto di Jerago, con la Cover band di cartoni animati in chiave rock Cartoon Five, per divertirsi tutti insieme».

L’obiettivo a medio termine del Comitato è quello di sistemare il parco giochi della scuola, integrando con giochi e attrezzature utili per l’attività didattica e per permettere ai bambini di giocare e imparare all’aria aperta