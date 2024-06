Le novità del mondo dei frontalieri in un webinar promosso dalla Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Varese ha programmato per venerdì 21 giugno (ore 17) un webinar per offrire un quadro chiaro ed esaustivo sulle recenti novità che toccano il mondo del frontalierato e per illustrare gli ultimi aggiornamenti delle linee guida relative a questo ambito significativo del mercato del lavoro sul nostro territorio.

L’appuntamento online rientra tra le iniziative promosse dalla stessa Camera di Commercio di Varese in collaborazione con i sindacati CGIL, CISL e UIL per offrire informazioni aggiornate ai lavoratori che quotidianamente attraversano il confine tra Italia e Svizzera e che sono impiegati nella Confederazione. Il webinar servirà in particolare per approfondire gli ultimi aggiornamenti e le novità che riguardano il frontalierato, con spunti e riflessione soprattutto in materia di tassazione.

«Pur in un contesto che presenta alcune zone d’ombra, come nel caso della perdita di personale formato e qualificato che colpisce le nostre imprese e più in generale il nostro tessuto sociale, quale ente a supporto dell’economia locale ribadiamo il nostro impegno affinché gli scambi transfrontalieri, di imprese e di lavoratori, costituiscano una concreta opportunità di sviluppo per il sistema Varese» dice il presidente dell’ente camerale varesino, Mauro Vitiello.

«Questo nuovo appuntamento – prosegue Vitiello – si pone in una logica di continuità del ciclo di incontri che, da tempo, realizziamo in sinergia con le organizzazioni sindacali. Un’attività informativa che trova ragione proprio nel rilievo che il mondo dei frontalieri ha per la nostra economia».

Il webinar del 21 giugno sarà introdotto da Giacomo Mazzarino (dirigente Camera di Commercio Varese) che poi lascerà spazio agli interventi di Deborah Pesce (UIL) e Matteo Pozzoni (CISL), i quali presenteranno le nuove schede delle linee guida a disposizione sul web. In particolare, Pesce illustrerà la scheda relativa all’assegno unico, mentre Pozzoni quella sulla tassazione. A seguire è previsto un dibattito con la possibilità per tutti i partecipanti di porre domande ai relatori.

L’iscrizione è gratuita, prenotandosi online sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.