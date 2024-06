L’indagine dei Commercialisti di Busto Arsizio: pronti per digitalizzazione e intelligenza artificiale

La recente indagine condotta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Busto Arsizio e dalla società di consulenza Alavie, su un campione di circa 150 Professionisti del territorio, fornisce dati interessanti sul rapporto tra Professionisti e normative. In un contesto economico di grande incertezza per le imprese, dove la burocrazia non è diminuita e gli adempimenti normativi sono sempre più complessi, la survey offre uno spaccato significativo delle sfide e delle opportunità per gli studi professionali.

Gli Ostacoli alla Conformità

Dall’indagine emerge che i principali ostacoli percepiti dai Professionisti nel raggiungere la conformità sono la mancanza di tempo (85%) e la poca chiarezza delle normative (39%). Nonostante queste difficoltà, gli studi dell’ODCEC di Busto Arsizio si sono attrezzati per mantenere la conformità alle normative. Il 56% dei professionisti ritiene di avere un sistema più che adeguato a garantire la conformità della propria attività. Il livello di adeguamento percepito per i principali adempimenti è medio-alto, con antiriciclaggio (87%), sicurezza sul lavoro (82%), GDPR e Privacy (82%) ai primi posti, seguiti da cybersecurity (66%) e certificazioni ISO (21%).

La Digitalizzazione come Soluzione

Per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio, che impone adempimenti severi nel contrasto al riciclaggio di denaro e alla lotta all’illegalità, il tempo è considerato un forte fattore critico. Il 47% degli intervistati dichiara di utilizzare strumenti digitali come software e sistemi in Cloud, abbandonando la gestione cartacea. La capacità di rinnovamento dei professionisti del territorio è confermata dal fatto che per il 70% dei commercialisti la digitalizzazione è una leva per semplificare e snellire l’operatività, con il 27% che la vede come parte della soluzione. Gli studi stanno adottando software in cloud, sistemi di videoconferenza, piattaforme digitali per la gestione dell’antiriciclaggio e la firma elettronica.

L’Intelligenza Artificiale come Alleata

Forte è la fiducia nelle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale: l’85% degli studi ritiene l’AI un alleato per l’ottimizzazione dei tempi e delle risorse, la ricerca di informazioni in tempo reale e la pianificazione di attività in scadenza. Il 13% degli studi si è già dotato di soluzioni che prevedono l’uso dell’AI, e il 37% intende adottarle nei prossimi 12-14 mesi.

Le Dichiarazioni degli Esperti

Roberto Ianni, Presidente dell’ODCEC di Busto Arsizio, dichiara: “Digitalizzazione e adeguamento normativo restano centrali per una corretta gestione dello Studio, permettendoci di creare valore aggiunto sia per noi che per i Clienti. Sono molto soddisfatto del dinamismo dei nostri iscritti che si mostrano aperti al cambiamento e stanno già investendo in soluzioni innovative”.

Il Commento di Alavie

Vito Ziccardi, CEO di Alavie, commenta: “I commercialisti dell’area di Busto Arsizio si confermano promotori del cambiamento e uno stimolo per le imprese. Hanno già compreso che sistemi digitali e intelligenza artificiale devono essere al servizio della crescita degli studi, in modo che il Professionista possa dedicarsi sempre più al suo nuovo ruolo di consulente e guida per le aziende”.