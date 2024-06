Luca Venier domina la Pam Race nel Parco Alto Milanese e mette il sigillo sul Tour sotto le stelle della Sport+

Il Tour sotto le stelle 2024 si veste di lilla, i colori dei Runners Legnano e porta il nome di Luca Venier, che dopo il terzo posto alla StraResca di qualche settimana fa, stacca tutti e vince la Pam Race mettendo il sigillo anche sulla combinata. Tra le donne, invece, è Cristina Brembilla dell’Us Nervianese a vincere la combinata grazie al secondo posto della gara che ha avuto come sfondo il Parco Alto Milanese (Brembilla è arrivata seconda anche a Rescaldina).

Si è disputata ieri (venerdì 27 giugno) la Pam Race, gara podistica organizzata dai Runners Legnano e dall’associazione Sport+. Evento riconosciuto Fidal e secondo appuntamento del Tour sotto le stelle. Circa 200 gli atleti al via sulla pista del Centro sportivo legnanese di via della Pace, porta d’accesso al Parco Alto Milanese, polmone verde a cavallo di due province (Milano e Varese) e di tre città (Legnano, Busto e Castellanza). Percorso rapido, 5,4 chilometri, ma selettivo. Anzi, la selezione l’ha fatta Venier attorno al chilometro 4 quando ha staccato “la compagnia” per entrare in solitaria sull’anello di atletica e tagliare il traguardo dopo 17 minuti e 50 secondi di gara. Secondo posto per Silvio Stella (Us Sangiorgese – 18.08), terzo Steven Seminati (Us Nervianese – 18.10), quarto Marco Bellucco (Us Santo Stefano Borgomanero – 18.19) e quinto per Alberto Miliziano (La Fenice – 18.22).

Tra le Donne, vittoria per Mascia Pagani (Marciatori Cogliate – 24.04). Secondo posto per Cristina Brembilla (Us Nervianese – 24.29); terza Loredana Strozzi (Casorate – 24.52), quarta Anna Arcuri (Sport Più – 25.06) e quinta Cristina Carnovali (Runners Legnano – 28.44).

A salutare gli atleti alla partenza, oltre a Virgina Troiani, figura di spicco dell’atletica nazionale, c’era il presidente del Parco Alto Milanese Flavio Castiglioni, il quale ha sottolineato «la bellezza e l’importanza di questa iniziativa che offre l’opportunità di vivere una manifestazione sportiva immersi nella natura».

Alla partenza, oltre ai runner competitivi, c’erano anche i podisti del Nordic Wlaking e gli scritti alla Family run, con tanto di amici a quattro zampe al guinzaglio. Ad attendere gli atleti sotto il traguardo l’organizzazione della Sport+ e i volontari dei Runners Legnano che hanno preparato un rifocillamento a base di frutta fresca e torte fatte in casa molto apprezzato dai partecipanti.

Con la Pam Race va anche in archivio la combinata, ovvero la somma dei piazzamenti di Rescaldina e Parco Altomilanese. Tra gli uomini il podio è così composto: Luca Venier, Silvio Stella e Marco Bellucco. Tra le Donne: Cristina Brembilla, Mascia Pagani e Anna Arcuri.

«Questa è stata l’edizione del consolidamento di questa combinata serale che coinvolge Rescaldina e il Parco Alto Milanese – ha chiosato il presidente di Sport+ Stefano Colombo – Ora ci metteremo subito al lavoro per riproporre le doppia run anche per il prossimo anno con l’ambizione di crescere e coinvolgere un sempre maggiore numero di appassionati dell’attività sportiva all’aria aperta. Un ringraziamento doveroso, oltre ai nostri partner, va alle società podistiche che hanno lavorato per realizzare il Tour sotto le stelle e alle istituzioni, Comuni ospitanti e Parco Alto Milanese, che hanno creduto fin dall’inizio nella bontà del progetto. E i numeri dicono che siamo sulla strada giusta».