Magistrelli sulle questioni sollevate durante la campagna elettorale a Curiglia: “Voglio chiarire, senza polemiche”

Dopo le elezioni e le proclamazioni, Giuseppina Magistrelli, presidente della cooperativa “La Fenice” e candidata con la lista “Vanes Sindaco”, che ha ottenuto solo il 28,70% dei voti, ha voluto affrontare alcune questioni sollevate durante la campagna elettorale a Curiglia con Monteviasco. Il suo intento è stato chiarire senza alimentare polemiche, come tiene a sottolineare.

«Prima di tutto – spiega Magistrelli – desidero precisare che siamo semplici gestori e non appaltatori, come indicato nella determina del TPL registro area n’193 – registro generale n’206 in data 24/07/2023. Pertanto, alcune questioni sollevate non rientrano nella nostra competenza. Assicuro inoltre – aggiunge Magistrelli – che non c’è alcun illecito, poiché il revisore dei conti ha concluso la sua attività il 22/09/2023 e qualunque irregolarità sarebbe stata rilevata».

Riguardo alla richiesta di utilizzo della funivia il 14 maggio per trasportare il personale di Alfa e Enel per lavori nel comune, Magistrelli spiega: «E’ vero, la richiesta è stata fatta, ma data la mia responsabilità in caso di incidente, ho preferito prendere tempo per valutare la situazione, al fine di non compromettere la funivia prima della sua riapertura. Ho ottenuto l’autorizzazione del Direttore di Esercizio per far muovere la funivia e far salire solo il personale necessario ai lavori di ripristino, sotto la mia responsabilità».

Infine, Magistrelli sottolinea che «l’acquisto del ristorante è stato effettuato con fondi privati e al tempo dell’acquisto, né io né Moreno eravamo iscritti in alcuna lista elettorale, né ciò era contemplato».