L’eleganza italiana in movimento. Sabato 8 giugno Marelli & Pozzi Varese presenta Nuova Lancia Y

La nostra eredità culturale è tra le più preziose al mondo.

Fin da piccoli, siamo stati immersi nella bellezza, nell’eleganza e nell’armonia delle forme. Questo ha plasmato il nostro modo di vivere e ci ha insegnato a riconoscere e apprezzare il bello che ci circonda.

Abbiamo trasformato questo ricco patrimonio in espressioni contemporanee del nostro stile di vita, divenute eccellenze riconosciute in tutto il mondo: la moda, l’architettura e il design.

Non possiamo dimenticare questa eredità. Dobbiamo esserne consapevoli per onorare il nostro passato e infondere nel presente il nostro punto di vista: quello di Lancia con il modello Ypsilon.

Sabato 8 giugno, alle ore 11.30, presso la concessionaria Marelli & Pozzi di Viale Borri, 211 Varese, vi invitiamo a scoprire la Nuova Lancia Y durante un esclusivo evento di presentazione, un’occasione unica per immergersi nell’eleganza e nel design italiano che solo Lancia può offrire.

Orgoglio, ma anche responsabilità. È questo il tema della nuova campagna di comunicazione che presenta al pubblico la Nuova Ypsilon come prodotto di design ed espressione della pura eleganza italiana, di cui Lancia è da sempre ambasciatrice. Ypsilon è un capolavoro in movimento che racconta il nostro essere “classic and progressive”, citando alcune delle opere iconiche della storia dell’arte italiana e dando loro vita in chiave moderna

La Nuova Ypsilon è stile in movimento. Mantiene infatti le linee eleganti e l’attenzione ai dettagli delle linee precedenti e si rinnova con un look più sportivo e audace.

Ogni curva e ogni particolare sono studiati per offrire non solo una vettura, ma un’esperienza di guida unica e affascinante.

Vi aspettiamo per condividere insieme un momento speciale, celebrando l’arte e l’eleganza che contraddistinguono il nostro Paese. Non mancate alla presentazione della Nuova Lancia Y, dove storia e modernità si incontrano per dar vita a un’autentica opera d’arte su quattro ruote.