Cortisonici Film Festival, si parte: ecco il programma e i primi corti

Parte oggi giovedì 3 aprile il concorso internazionale di Cortisonici Film Festival, che per tre sere porta a Varese film brevi da tutto il mondo. Protagonista come sempre anche il pubblico in sala che potrà votare assegnando i tre gettoni ai film più apprezzati. Appuntamento alle 20.45 al Cinema Nuovo. Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso gratuito.

Le premiazioni saranno poi sabato 5 aprile dopo le visioni dei corti in gara. Tre i premi assegnati: il Premio della Giuria, che quest’anno è formato dal team del festival internazionale di cortometraggi Short Out, con i direttori artistici Odoardo Maggioni e Luca Massimo Garavaglia, il Premio dell’Associazione Cortisonici e il Premio del Pubblico.

Concorso internazionale – giovedì 3 aprile: i corti

TASSIDERMISTA

Regia: Behzad Alavi, Sousan Salamat

Iran, 1 5 ‘

Sceneggiatura : Behzad Alavi, Sousan Salamat

Fotografia: Hamed Hosseini Sangari

Montaggio: Hanieh Jelokhani

Musica/ Suono: Javad Golamrezae /Saman Shahamat, Behnia Yousefi

Interpreti: Shahoo Rostami

Shahbaz, tassidermista e contrabbandiere di animali, intraprende un viaggio per consegnare uno strano ordine a un cliente.

LUI

Regia: Matthias Couquet

Francia , 1 0 ‘

Sceneggiatura : Matthias Couquet

Fotografia: Yoann Suberviolle

Montaggio: Julien Chardon

Musica/Suono: Maxence Dussère/ Maël Desreumaux

Interpreti: Anthony Martin, Andranic Manet, Sylvain Lablee, Pauline Colon

François incontra il suo amico Pierre in un bar. Quest’ultimo afferma di essere seguito da uno sconosciuto che sembra avere cattive intenzioni.

SUPERBO

Regia : Nikola Brunelli

Italia , 15 ‘

Sceneggiatura: Ikola Brunelli, Emanuele Mochi, Giuseppe Brigante

Fotografia: Giacomo La Monaca

Montaggio: Mattia Bianchi

Musica/Suono: Marta Lucchesini, Giandomenico Petillo, Silvia Orengo

Interpreti: Giorgio Colangeli, Maurizio Busso, Francesco Piccioni, Antonio Calafati, Sergio Vexina, Nazareno Traini, Luca Celani, Mario Pallotta, Enzo Simonelli

Ad Ascoli Piceno si trova “SUPERBI”, negozio che dal 1864 produce le olive ascolane più famose della città , gestito da Fulvio. Almeno finché in città il giovane Ismail non apre un nuovo negozio di frittelle di olive .

SIAMO QUI PER TE

Regia: Tatiana Delaunay

Norvegia , 1 1 ‘

Sceneggiatura: Tatiana Delaunay, Abel Robsahm

Fotografia: Alvilde Naterstad

Montaggio: Tatiana Delaunay & Jon Endre Mørk

Suono : Johan Rasmus Pram , Vegard Ronæss Soldal

Interpreti: Ahmed Mamow, Marta Rasmussen Lubiana, Marianne Jonger, Anita Erfeld

È il primo giorno di Lars al servizio di assistenza per la salute mentale.

PREDATORE

Regia: Javier Fesser

Spagna, 10′

Sceneggiatura: Javier Fesser

Fotografia: Jairo Iglesias

Montaggio: Javier Fesser

Musica / Suono : Rosso Russo / Jairo Iglesias

Interpreti: Athenea Mata, Claudia Fesser, Maggie Balance, Pepe Jordana, Elsa Diaz

Due amiche stanno viaggiando in un luogo solitario quando la loro macchina subisce un guasto imprevisto .

PIOGGIA DORATA

Regia: Stella Carneiro

Portogallo, 12′

Sceneggiatura: Stella Carneiro

Fotografia: Aline Belfort

Montaggio: Matteo Macedo

Musica/ Suono: Afonso “Sekkas” Nunes

Interpreti: Kim Ostrowskij, Diogo Fernandes, Nádia Yracema, Claudia Flores

Sheila, una giovane donna brasiliana, riceve un’inaspettata proposta sessuale dal suo fidanzato portoghese.

DURIANO, DURIANO

Regia: Nelson Yeo

Singapore , 7′

Sceneggiatura: Nelson Yeo

Fotografia: Lincoln Yei

Musica/Suono: Chang Lijie

Interpreti: Kelvin Ho, Doreen Toh

Mentre attendono la loro morte, due anime solitarie trovano un legame inaspettato al riparo di un albero di durian.

A TE LE ORECCHIE

Regia : Alexandre Isabelle

Canada, 13′

Sceneggiatura : Alexandre Isabelle

Fotografia: Isabelle Stachtchenko

Montaggio: Myriam Magassouba

Musica/ Suono: Mathieu Robineau, Dâvi Simard/ Guillaume Daoust

Interpreti: Bruno Bouchard, Gaston Lepage, Marie-Ginette Guay, Dâvi Simard, Gabrielle Bouthillier

Mentre viene celebrata l’annuale parata del paese, Étienne tenta l’impossibile: mostrare ai compagni quanto sia bella la cacofonia della sua famiglia .

Programma

Si parte quindi giovedì 3 aprile: il ritrovo è alle 19.30 al Tumiturbi per un aperitivo, si prosegue poi al Cinema Nuovo dalle ore 20.45 con la prima serata di concorso, con i primi otto film in gara. Dopo le proiezioni, alle 23 per i più nottambuli il festival si sposta ai Magazzini Tumiturbi di via De Cristoforis, con Inferno: sarà proiettato il lungometraggio Chiluo gaoyang (赤裸羔羊) – Naked Killer di Clarence Fok, Hong Kong.

Venerdì 4 aprile seconda somministrazione di concorso. Il ritrovo è alle 19.30 al Tumiturbi per poi proseguire con la seconda serata di concorso al Cinema Nuovo dalle ore 20.45. Alle 23.00 ai Magazzini Tumiturbi ci sarà la seconda notte infernale, con le visioni più estreme e scorrette.

Si chiude sabato 5 aprile con la terza e ultima serata di concorso. Come sempre alle 19.30 al Tumiturbi e alle 20.45 i al Cinema Nuovo. Dopo le visioni dei corti in gara seguiranno le premiazioni. Il festival si chiude poi con la festa finale, da non perdere, ai Magazzini di via De Crsitoforis.

La è realizzata in partenariato con il Comune di Varese, con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto manifestazione e il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Info e dettagli: cortisonici.org