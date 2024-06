Mattia Premazzi presenta la nuova Giunta di Venegono Inferiore, il 28 giugno il primo Consiglio comunale

Il sindaco di Venegono Inferiore Mattia Premazzi, confermato per il terzo mandato alle elezioni dell’8 e 9 giugno, ha firmato oggi i decreti per la nomina della nuova Giunta, che sarà presentata ufficialmente venerdì 28 giugno nel corso del primo Consiglio comunale. (nella foto Premazzi con tutti i candidati della lista Venegono che vorrei)

Ecco i nomi della squadra che affiancherà Premazzi:

Antonio Germanò – Assessore ai lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e servizi, sicurezza e viabilità.

Marianna Tabano – Assessore ai servizi sociali, famiglie, disabilità e polo educativo 0-6.

Lisa Filuguri – Vicesindaco e assessore ai associazioni, volontariato, aggregazione, commercio, cultura e servizi scolastici.

Matteo Abatini – Assessore al bilancio e tributi, con delega speciale allo sviluppo di nuove infrastrutture per l’aggregazione comunitaria.

La delega all’urbanistica resterà in capo al sindaco Mattia Premazzi.

Capogruppo del gruppo consiliare di maggioranza sarà Maria Chiara Cremona.

«Abbiamo voluto anticipare la nomina della Giunta per renderla operativa e dunque iniziativa subito a lavorare – dice Premazzi – Sicuramente abbiamo avuto l’imbarazzo della scelta, perché i criteri che ci eravamo dati erano quelli della competenza, del consenso e anche quello del rinnovamento della squadra in un’ottica rigenerativa del nostro gruppo, e tutte le persone che sono state elette hanno un po’ tutte queste caratteristiche, oltre a una grande capacità e presenza nella nostra comunità. Nel senso della continuità va la scelta di Antonio Germanò ai lavori pubblici, ruolo che aveva già ricoperto nella passata amministrazione. Nuova figura quella di Marianna Tabano, mentre Lisa Filiguri che ha già ricoperto il ruolo di assessore e anche per un periodo di vicesindaco, riprende un po’ le tematiche ha ha seguito nello scorso mandato. Ho voluto un vicesindaco con esperienza, e lei mi ha già affiancato in passato in questo ruolo e ho voluto che fosse una donna, anche in un’ottica di parità di genere, ma soprattutto è stata scelta per la sua competenza e la sua capacità di aggregare e di fare gruppo con tutta la squadra. Infine l’assessore Matteo Abatini che è giovane, ha 22 anni, ed è entrato portando un gran numero di preferenze ma anche con una grande brillantezza e freschezza oltre che competenza. Oltre a bilancio e tributi gli è stato affidato anche lo sviluppo delle infrastrutture comunitarie, una cosa un po’ particolare che abbiamo portato in campagna elettorale come necessità di analizzare e pensare nuovi spazi per l’aggregazione comunitaria in spazi come possono essere il teatro o il parco di via Menotti, anche nella logica di reperimento di bandi e fondi per poterle realizzare. Ho tenuto per me la delega all’urbanistica perché è molto tecnica. Infine abbiamo scelto in modo condiviso Maria Chiara Cremona come capogruppo per la sua capacità di aggregare e anche per tenere i rapporti con il gruppo allargato di riferimento della lista».