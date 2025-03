Otto indagati per l’incidente aereo del 2022 sul monte Legnone: perse la vita un collaudatore, l’M346 decollato da Venegono Inferiore

La Procura di Lecco ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a otto persone nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente aereo del 16 marzo 2022, quando un jet Aermacchi M-346 della Leonardo precipitò in provincia di Lecco, causando la morte del pilota collaudatore inglese Dave Ashley. Tra gli indagati figurano sette dirigenti di altrettante divisioni dell’azienda e il secondo pilota, Giampaolo Goattin, che nell’incidente rimase ferito. A confermare la chiusura delle indagini è stato il procuratore Ezio Domenico Basso.

Il tragico schianto sul monte Legnone

L’incidente avvenne attorno alle 11:40 del 16 marzo 2022 nei pressi del monte Legnone, nel comune di Pagnona (Lecco). Il jet da addestramento, un Aermacchi M-346 biposto, precipitò durante un volo di collaudo. Nell’impatto perse la vita il pilota Dave Ashley, proiettato contro la parete rocciosa dopo l’espulsione del sedile. L’altro pilota a bordo, Giampaolo Goattin, fu individuato su uno sperone di roccia e tratto in salvo dai soccorritori. Le operazioni di recupero furono complesse, data l’altitudine di circa 2.600 metri e la conformazione impervia del terreno. Sul posto intervennero due elicotteri sanitari del 118, partiti da Milano e dall’ospedale Sant’Anna di Como, oltre a carabinieri e soccorso alpino.

Indagini e responsabilità

Le indagini, condotte dalla Procura di Lecco, hanno ricostruito la dinamica dello schianto e il percorso tecnico del velivolo. La chiusura delle indagini segna un passo decisivo nel procedimento giudiziario, lasciando aperta la possibilità di un futuro processo per accertare eventuali responsabilità. Ora i tempi di legge prevedono venti giorni in cui gli imputati possono chiedere di essere sentiti dagli inquirenti, presentare memorie o esiti di indagini difensive che anticipano la fase in cui il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio.