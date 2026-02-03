Incendio di un mezzo pesante alimentato a gas in una galleria in provincia di Lecco, traffico bloccato e poi riaperto

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, lungo la SS36, dove un mezzo pesante alimentato a GNL è stato coinvolto in un incendio all’interno della galleria Monte Piazzo, nel territorio comunale di Dorio, in direzione Milano.

Galleria fotografica Incendio di un mezzo pesante in galleria nel Lecchese 4 di 7

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando una pattuglia della Polizia Stradale, intervenuta per prima, ha utilizzato un estintore in dotazione riuscendo a contenere le fasi iniziali dell’incendio, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono poi arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco del dispositivo di potenziamento attivato in vista delle Olimpiadi, con base a Bellano, affiancate da personale specializzato NBCR. All’arrivo dei soccorritori è stato riscontrato un rilascio di GNL dalla valvola di sicurezza del serbatoio del mezzo pesante.

In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione della galleria e la chiusura temporanea del traffico. I vigili del fuoco hanno quindi avviato le operazioni di raffreddamento del serbatoio criogenico, il monitoraggio della dispersione del gas e la messa in sicurezza dell’area, operando fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Concluso l’intervento, la galleria Monte Piazzo è stata riaperta al traffico veicolare. Non si segnalano feriti né persone coinvolte.