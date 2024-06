Mediofondo del Lago Maggiore: un evento di solidarietà e sport

La città di Gallarate si prepara ad accogliere la 28a edizione del Mediofondo del Lago Maggiore, organizzata dall’A.S.D. Ciclistica Gallarate in collaborazione con Navigazione Laghi e l’Amministrazione Comunale di Gallarate-Assessorato allo Sport. La manifestazione ciclistica si terrà domenica 23 giugno 2024, è inserita nel mese Mondiale del Donatore.

Il Mediofondo, noto anche come Randonnée, si snoderà su un percorso di 110 chilometri e sarà aperto ai tesserati A.C.S.I., Enti della consulta nazionale e Federazioni estere. Le iscrizioni saranno accolte dalle ore 7:15 alle ore 8:15 nella Piazza Guenzati (angolo Piazza Garibaldi) a Gallarate. Una parte della quota di iscrizione sarà devoluta alla U.I.L.D.M. Sezione di Varese per sostenere la lotta contro la distrofia muscolare.

Percorso e Ristoro

I partecipanti partiranno a squadre tra le 7:15 e le 8:30 e attraverseranno diverse località pittoresche tra cui Casorate Sempione, Somma Lombardo, Sesto Calende, Arona, Stresa, Baveno, Fondo Toce, Pallanza, Intra (dove è previsto l’imbarco sul traghetto), Laveno, Ispra, Angera e Golasecca, per poi tornare a Gallarate. Un punto di ristoro sarà disponibile all’imbarcadero di Intra.

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti è obbligatorio l’uso del casco protettivo e il rispetto del codice della strada. Verranno effettuati controlli lungo il percorso e i partecipanti dovranno consegnare alla giuria il foglio di controllo all’arrivo entro le ore 13.00. La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento dell’evento.

Premiazione

Le prime cinque società partecipanti saranno premiate e tutti i ciclisti riceveranno un ricordo. La premiazione rappresenta un momento di riconoscimento per l’impegno e la partecipazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0331/791318 (Avis), 349 2391101 (Raffaele) e 349 2579086 (Paolo) o inviare una email a paanderlini@hotmail.it. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web A.S.D. Ciclistica Gallarate.

L’AVIS di Gallarate invita tutti a partecipare a questo evento non solo per vivere una giornata di sport e divertimento, ma anche per sostenere una causa importante.