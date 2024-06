Morazzone, l’ex sindaco Bianchi sostiene Mazzucchelli: “Ridategli fiducia”

L’ex Sindaco Bianchi scrive una lettera aperta ai cittadini morazzonesi, ricordando il suo impegno e la continuità amministrativa con Maurizio Mazzucchelli: “Ridategli fiducia!”

MORAZZONE, IL PAESE CHE AMO!

Era il giugno del 1999 e mi candidai per la prima volta in consiglio comunale nel nostro paese, convinto che l’impegno civico fosse la formula più nobile di espressione per una persona, in questo caso un ragazzo nemmeno ventenne. Così cominciò la mia avventura nell’amministrazione pubblica che mi travolse per dedizione e passione. Quella passione e dedizione che esiste solamente nei sentimenti travolgenti.

La fortuna e gli eventi fecero il resto, portandomi a ricoprire nei successivi 25 anni dei ruoli di responsabilità -dal Sindaco al Deputato- che mai mi sarei immaginato all’inizio di quell’avventura.

Se è vero che i percorsi solidi sono frutto del sudore quotidiano, è vero anche che ai morazzonesi devo tutto, in un rapporto di fiducia reciproca che mi ha fatto sentire la responsabilità di dover gestire al meglio la cosa pubblica per rispettare il mandato che mi era stato affidato dai miei cittadini. Come saprete, nell’estate del 2021 ho dovuto correre anche come Sindaco del nostro capoluogo, Varese, cosa che mi ha impedito -per norma- di continuare il mio percorso nell’Amministrazione Comunale di Morazzone.

Tuttavia, oggi i tempi sono maturi per rimettere le cose in ordine e per aprirmi nuovamente ad una disponibilità totale verso il mio paese.

Per la prima volta da quel giugno del 1999 il mio nome non sarà sulla scheda per una incompatibilità formale con il ruolo a Varese che menzionavo poc’anzi, ma sono totalmente a servizio del Sindaco Maurizio Mazzucchelli e della sua lista “Il Paese che Vorrei-CentroDestra Morazzone”, anche in prospettiva immediata per portare il mio bagaglio di esperienza a servizio dei cittadini.

Devo confidarvi che la riconoscenza per me ha un valore importante e se non ci fosse stato Maurizio Mazzucchelli, non si sarebbe aperta una stagione politico-amministrativa così florida per Morazzone: difatti fu proprio lui, nel luglio del 2008, a chiedermi di mettermi a disposizione come candidato Sindaco per l’anno seguente. Non avevo ancora trent’anni e, complice l’incoscienza e l’esuberanza giovanile, accettai subito!

Cominciai, con volontà e passione, a scrivere il programma che poi si concretizzò mesi più tardi con una splendida vittoria elettorale, riconfermata nel 2014 con il voto “bulgaro” rappresentato dal 77% dei consensi a quelle elezioni comunali.

Chi mi conosce, sa bene che per me è stata l’esperienza politica più bella e formativa, che nemmeno si può paragonare con il ruolo da Deputato, pieno di liturgie politiche e tempi morti non propri delle persone con l’entusiasmo del fare.

L’altra confidenza che devo farvi è che, in quegli anni, non sarei mai riuscito a raggiungere i risultati personali e quelli attesi senza un gruppo ed una squadra contraddistinta da Valter Ghiringhelli, Francesco Albinati, Sergio Castiglioni, Cristina Pozzi, Renato Piccinelli, Debora Bonanata, Federica Grieco e, per l’appunto, Maurizio Mazzucchelli che è stato Vicesindaco nel mio mandato 2014-2019 e poi Sindaco del paese: tutte queste persone, con l’impegno quotidiano, hanno messo del loro per far crescere la nostra comunità e per rendermi una persona migliore.

Questa stagione politica ha portato un radicale cambiamento nella centralità e nell’attrattività del nostro piccolo borgo, con una mole di contributi da Enti sovracomunali mai visti prima e che hanno consentito di realizzare opere pubbliche che hanno cambiato il volto di Morazzone, sia sull’asse della strada provinciale che nel centro storico del paese, passando per un ammodernamento del patrimonio pubblico.

Tanto c’è ancora da fare ma siamo sulla strada giusta!

Per questi motivi rinnoverò la mia fiducia a Maurizio Mazzucchelli ed alla sua lista, mettendomi umilmente a disposizione per amore del nostro paese, con il consueto impegno e spirito di dedizione.

Il Vostro concittadino, Matteo Bianchi

Amministratore comunale di Morazzone dal 1999 al 2021, già Sindaco dal 2009 al 2019.

Consigliere Provinciale di Varese dal 2008 al 2012

Vicepresidente Associazione Nazionale Comuni Italiani dal 2017 al 2020

Deputato al Parlamento italiano dal 2018 al 2022

Consigliere Comunale a Varese dal 2021

Membro al Comitato Europeo delle Regioni dal 2015

Membro dell’Assemblea Parlamentare della NATO dal 2018 al 2020, già Osservatore Elettorale per OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights