Movimenti in casa Varesina: Moretti mister della Juniores, Chironi in porta

Dopo le prime conferme, la Varesina dimostra di continuare a muoversi in vista della prossima stagione. La società rossoblù ha comunicato nei giorni scorsi due importanti accordi: il primo riguarda l’Under 19, che verrà guidata da Simone Moretti; il secondo invece è di mercato, con l’arrivo del portiere classe 1997 Gianmarco Chironi.

MORETTI PER L’UNDER 19

Sarà Simone Moretti l’allenatore della Juniores Nazionale delle fenici. Dopo le avventure a Caronnese e Borgosesia in Serie D, il mister classe 1983 riparte da Venegono Superiore, accettando di guidare la formazione Under 19. Un varesino per la Varesina, con Moretti che torna in rossoblù dopo aver vestito la casacca anche da calciatore, nella stagione 2015-2016.

CHIRONI IN PORTA

Gianmarco Chironi invece è stato scelto come il portiere titolare della formazione di Marco Spilli. Classe 1997, arriva da due campionati di Eccellenza vinti a Manfredonia e Molfetta dopo oltre 100 presenze tra Serie C e D. Per la porta, quindi, la Varesina fa la scelta di puntare su un portiere “Over”, mentre i tre under – un 2004, un 2005 e un 2006 obbligatori con la nuova regola – verranno schierati tra i giocatori di movimento.

SALI CONFERMATO

E in quota under assume particolare valore il rinnovo di Giacomo Sali. L’attaccante classe 2004 che ha chiuso la passata stagione con 5 gol in 30 partite, riuscendo a guadagnarsi spazio nonostante la grande concorrenza nel reparto offensivo, sarà un’arma di sicuro affidamento per mister Spilli. In attesa di sapere – oltre al già confermato Gasparri – chi saranno gli attaccanti delle fenici, il “Diretto di Malnate” è pronto a mettersi ancora in luce e portare il suo contributo in rossoblù.