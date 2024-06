NBA, Boston travolge Dallas in Gara1 di finale

Nella Gara1 di finale NBA i Boston Celtics dimostrano di non aver avuto per caso il miglior record di tutta la lega: nella prima sfida ai Dallas Maverics i biancoverdi toccando anche il +29 nel corso della partita chiusa infine sul +18, 107-89.

Il lettone Kristaps Porzingis si dimostra una pedina fondamentale della scacchiera di cocach Joe Mazzulla: dopo aver saltato 10 partite durante questi playoff, il lungo lettone torna in campo facendo registrare 20 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate. La partita si rivela a senso unico già da metà del primo quarto quando i Celtics, dopo un parziale positivo, chiudono il primo periodo con un vantaggio di 17 lunghezze.

La stella slovena di Dallas Luka Doncic prova in ogni modo a tenere a galla i suoi Mavs ma non c’è storia; la panchina di Boston piazza un ulteriore parziale che porta anche il massimo vantaggio nel corso della partita (58-29).

Dopo l’intervallo, la squadra di Jason Kidd sembra scendere in campo con un altra voglia e mette a referto un parziale che porta i Mavs fino al minimo svantaggio, -8, a 4.28 dalla fine del terzo periodo. Boston però non ne vuole sapere e con un 14-0 si riporta avanti di 20 lunghezze sulla squadra texana. Nella quale Doncic non riesce a trovare l’aiuto che fino a questa partita gli era stato dato da parte dei compagni di squadra e, nell’ultimo quarto, i Mavs non riescono neppure a scendere sotto i 17 punti di svantaggio.

Se Doncic ha fatto il proprio dovere, è stato invece un ritorno “horror” quello di Kyrie Irving al TD Garden: dopo aver ricevuto cori contrari per l’intera durata della partita, l’esterno dei Mavs ha chiuso con soli 12 punti e con 6/19 dal campo.

Partita positiva sotto tutti i punti di vista per i Boston Celtics che non hanno bisogno di un giocatore “da 30 punti” ma si sono potuti affidare a più opzioni: da Tatum a Brown allo stesso Porzingis e, dal punto di vista difensivo, da Derrick White e Jrue Holiday che è riuscito a limitare proprio Irving.