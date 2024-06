Finali NBA, Boston conduce 2-0: Holiday e White decisivi per i Celtics

I Boston Celtics concedono il bis: dopo aver vinto la prima partita delle Finali NBA, i biancoverdi si ripetono superando – dopo una gara-2 tirata – i Dallas Mavericks con il risultato di 105-98 e si portano avanti 2-0 nella serie.

Per i padroni di casa uno Jrue Holiday in forma smagliante limita nuovamente Kyrie Irving e e sbaglia solamente 3 dei suoi 14 tiri chiudendo con 26 punti. I Mavs possono contare sul solito Luka Doncic ma fatica molto con la panchina che mette a referto solamente 9 punti.

Gara 2 inizia con una roboante Dallas che dimostra di poter tenere testa alla squadra di coach Mazzulla. Nel primo quarto, complici gli errori al tiro dei Celtics, i texani chiudono a +3 con il loro duo di stelle che sembra in grande spolvero. Lo sloveno Luka Doncic continua infatti la sua grande partita che reciterà alla fine 32 punti, 11 assist, 11 rimbalzi e 4 palle rubate; non è così per il suo compagno di reparto che con l’avanzare dei minuti trova sempre più difficoltà nel segnare.

La partita però rimane punto a punto ed i biancoverdi finiscono a +3 il secondo quarto. Il secondo tempo inizia come si era concluso il primo, le due squadre continuano sul filo dell’equilibrio; Tatum, in una brutta serata al tiro, distribuisce 12 assist per i vari Brown, White e il già citato Holiday. La svolta arriva con un parziale di 10-0 a favore dei Celtics che toccano il +12 e cercano di allungare per facilitarsi l’ultimo periodo.

Boston nell’ultimo quarto spinge fino al +14 che sembra poter bastare ma i Mavericks non mollano e piazzano un parziale di 9-0 per il nuovo -5. A 55 secondi dalla fine Tatum sbaglia una schiacciata e innesca il contropiede per Dallas che più voler dire -3 ma Washington trova la clamorosa stoppata di Derrick White che di fatto, con i due punti successivi di Jaylen Brown, chiude la partita.

Doncic e compagni sono ora chiamati a vincere entrambe le partite a Dallas per avere ancora una speranza di titolo contro i Celtics che – dopo due partite – sembrano costruiti per l’anello NBA.