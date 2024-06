Boston non fallisce il match point in casa: i Celtics sono campioni NBA

Si chiude con il trionfo di Boston la NBA 2023-24. I Celtics non sbagliano il secondo “match ball” a propria disposizione e sul parquet di casa battono per la quarta e ultima volta i Dallas Mavericks (106-88) aggiudicandosi il titolo del campionato di basket più importante al mondo.

Ai Mavs sarebbe servita un’impresa ai limiti dell’impossibile per ribaltare una serie già segnata dopo i primi tre successi dei biancoverdi: la squadra texana aveva vinto gara4 facendo segnare il punto della bandiera ma si è dovuta arrendere in un TD Garden stracolmo e pronto a spingere la squadra di coach Joe Mazzulla (che ha solo 35 anni) all’anello.

Per Boston si tratta del 18° titolo, una vittoria che rimette davanti a tutti i Celtics, raggiunti a quota 17 dagli eterni rivali dei Los Angeles Lakers nel 2020. Un successo che arriva dopo 16 anni di digiuno, al termine di una stagione dominata: i biancoverdi avevano ottenuto il miglior record in regular season con 64 vittorie in 82 partite e nei playoff hanno nuovamente imposto la propria “legge” perdendo appena tre partite.

Gara5 non ha avuto storia: Celtics sempre avanti nel punteggio anche con divari netti, Dallas ha avuto 28 punti dal proprio fuoriclasse Luka Doncic, anche se diversi canestri sono arrivati a giochi fatti. Tra i padroni di casa Jason Tatum è stato il migliore in campo (nonostante basse percentuali da 3) con 31 punti e 11 assist mentre Jaylen Brown (21 punti, 8 rimbalzi) è stato eletto MVP delle finali NBA. In campo anche Porginzis, decisivo nei primi due incontri ma poi costretto ai box per infortunio.