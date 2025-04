Da centro anziani a spazio per adolescenti: la rivoluzione del centro diurno di via Maspero a Varese

Il centro diurno di via Maspero a Varese passa dagli anziani agli adolescenti: la palazzina che fino ad ora era condivisa tra senzatetto e anziani verrà ora destinata a diventare la prima sede di “centro diurno per adolescenti” del comune di Varese.

L’importante cambio di destinazione è stato reso possibile grazie alla vincita di un bando del Ministero del Lavoro finanziato dall’Unione Europea, che ha destinato oltre tre milioni di euro a “DesTEENazione” iniziativa presentata dal Comune di Varese. Il progetto prevede l’impiego di una quarantina tra educatori, psicologi, professionisti dei mestieri e punta a raggiungere circa 600 adolescenti all’anno, provenienti dai 12 comuni dell’ambito distrettuale sociale della provincia di Varese.

«Con la vittoria di questo bando, per il quale siamo arrivati secondi in Italia, siamo riusciti a dare una nuova destinazione a una palazzina che il Comune doveva decidere come destinare: se farne una speculazione edilizia o realizzare un contenuto sociale – spiega l’assessore ai servizi Sociali Roberto Molinari – Ora possiamo rendere l’iniziativa, perché si completa l’ultimo tassello per la palazzina. L’intervento sulla grave marginalità, che occuperà il primo e il secondo piano dell’edificio, è già stato finanziato con i fondi PNRR, mentre il progetto adolescenti è stato finanziato con questo bando».

La sede di via Maspero sarà disponibile per le nuove attività intorno a febbraio 2026: dopo l’estate è previsto infatti il trasloco del nuovo centro diurno anziani in piazzale Kennedy e il conseguente inizio della riqualificazione della palazzina.

Il Progetto DesTEENazione sarà presentato ai membri della Commissione Servizi Sociali il prossimo mercoledì 7 maggio alle 18.