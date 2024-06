Nel Legnanese si corre “sotto le stelle” con la StraResca e la PAM Race

Al via il contro alla rovescia per il Tour sotto le stelle, doppio appuntamento podistico riconosciuto dalla FIDAL e promosso da SportPiù che vede in calendario prima la StraResca venerdì 14 giugno a Rescaldina e poi la PAM Race giovedì 27 al Parco Alto Milanese, tappe di un’iniziativa più ampia partita con la LIUC Run e destinata a proseguire dopo l’estate con la Galla Run a Gallarate e la Varese City Run.

Tre i percorsi – tutti da 6,5 chilometri – studiati per la StraResca, per cui ci saranno la formula competitiva, quella non competitiva e quella dedicata agli appassionati di Nordic Walking, oltre alla family run su un circuito da 4 chilometri, con partecipazione gratuita fino ai 14 anni. Stesso copione anche per la PAM Race, dove la corsa, in questo caso su un percorso da 5,5 chilometri, ribadirà la vocazione di «palestra a cielo aperto» del Parco Alto Milanese. Per entrambe le gare sono già aperte le iscrizioni, con i primi 400 iscritti che riceveranno la T-shirt ufficiale dell’evento e il pacco gara.

«La nostra ambizione – sottolinea Stefano Colombo, presidente di SportPiù – è quella di far diventare la corsa un momento di incontro, un momento sociale: l’idea è quella di coinvolgere il territorio con percorsi cittadini o che vadano a toccare un polmone importante che si estende su tre città come nel caso della PAM Race. Vogliamo dare all’agonista un percorso dove la corsa vegna portata ad un livello importante, ma anche creare momenti di incontro e partecipazione, augurandoci di avere sempre come contorno spazi adatti al territorio. La speranza è che le gare siano un momento di festa, ricco di partecipazione».