Nella “notturna” di Arcisate svettano Fachini e Bianchi

Il maltempo non ha fermato la voglia di podismo ad Arcisate dove sabato sera è andata in scena la 4a edizione della “Brennight”, gara in nottura organizzata dalla Atletica Arcisate su un percorso di 6,5 chilometri (con un ridotto di 3,5 e il minigiro da 500 metri).

Al via dell’unica “serale” inserita in calendario si sono presentati 180 appassionati, la maggior parte dei quali (circa 140) appartenenti alle graduatorie del Piede d’Oro. Sul percorso in gran parte disegnato sugli sterrati (circa il 70%), con la ripida salita al Santuario del Monte Useria, a vincere è stato un atleta di casa dell’Atletica Arcisate, Guglielmo Fachini, che ha portato a termine la prova in 29.40.

Fachini ha preceduto Fernando Coltro (Valbossa) in 26.09 e Alessio Calamai (Arcisate) in 26.25; nella top ten anche Paolo Negretto (Valbossa) in 26.39 e Francesco Piccinelli (Atletica Verbano) in 26.48.

Tra le donne nuovo successo di Ilaria Bianchi della Recastello Radici Group che ha chiuso in 29.40: per lei seconda vittoria consecutiva, quinta nel Piede d’Oro 2024. Sul podio anche Elisabetta De Zulian (Arcisate) in 31.50 e Sofia Barbetta (Valbossa) 32.12; a seguire quarto posto per Cinzia Lischetti (Arsaghese) e Christelle Campi (Malnate).

Archiviata la Brennight, si torna subito a correre con il 2° Trofeo della Balena di Brinzio, in programma domenica 23 giugno con partenza alle ore 9 in punto. L’organizzazione è curata dal Centro Fondo Brinzio, dalla Pro Loco e dallo Sci Nordico Varese.