Uniti per Arcisate: “No a vincoli di partito, cerchiamo ciò che unisce non ciò che divide”

La lista civica “Uniti per Arcisate”, unica ad oggi ad aver espresso il proprio candidato sindaco, interviene nel dibattito politico per definire la propria posizione rispetto alle “manovre” in corso in vista delle elezioni di maggio.

«La nostra lista vede impegnate persone persone con sensibilità diverse, ma accomunate dalla volontà di far ripartire il paese, senza sottostare a vincoli partitici – scrive la lista in una nota diffusa questa mattina – Gli organi d’informazione che stanno seguendo le vicende che debbono portare ad accordi per le liste da presentare alle imminenti elezioni ad Arcisate, uno dei tre importanti Comuni delle provincia che andranno al voto, hanno comprensibilmente posto l’accento sulla dialettica tra i partiti, sottolineando in particolare le divisioni nell’area di centrodestra. Per quanto ci riguarda preferiamo vedere la cosa da un’altra prospettiva. La lista civica guidata dal candidato sindaco Nino Centorrino, Uniti per Arcisate, già nel nome esprime la volontà di fondere le capacità di persone con sensibilità e formazione diverse ma non discordi, facendo tesoro dell’esperienza e delle conoscenze di ciascun candidato, cercando nella propria azione amministrativa di trovare ciò che unisce, anziché ciò che divide. Insomma, una lista di persone che, unite dalla volontà di servire gli interessi della cittadinanza, si mettono a disposizione e s’impegnano senza dover sottostare a vincoli partitici e diktat calati dall’alto».

«Uniti per Arcisate – ribadiscono i sostenitori di Antonino Centorrino – va al di là delle questioni di area e di collocazione partitica, con coraggio e determinazione, e sarà questo che distinguerà l’azione della lista da quelle di chi deve piegarsi alle logiche delle segreterie, talvolta poco attente alla realtà del territorio e di chi non può reggersi senza un’approvazione superiore. Arcisate ha bisogno di un’amministrazione che sappia rimettere in moto la macchina comunale ponendo al servizio dei cittadini funzionari e professionisti di ogni settore, che sappia investire per dare alla cittadinanza quei servizi e quelle opere che determinano la qualità della vita e del futuro di tutti, dal più giovane al più anziano: essere Uniti per Arcisate è l’unica vera politica di cui abbiamo bisogno».