Elezioni anticipate ad Arcisate: Antonino Centorrino è il candidato di “Uniti per Arcisate”

A due mesi dalle elezioni anticipate di maggio, anche ad Arcisate qualcosa si muove e la lista civica “Uniti per Arcisate” presenta il suo candidato sindaco.

Il candidato è Antonino Centorrino, detto Nino, 63 anni, nato a Messina ma cresciuto ad Arcisate, paese nel quale risiede. Per oltre quarant’anni ha lavorato all’Associazione commercianti di Varese, dove ha ricoperto dal 1998 l’incarico di direttore responsabile dell’area dei servizi fiscali. E’ andato in pensione di recente, pur continuando a prestare la sua collaborazione. E’ anche revisore dei conti del Consorzio turistico della Provincia di Varese.

Centorrino ha alle spalle una lunga esperienza amministrativa. E’ stato eletto per la prima volta in consiglio comunale ad Arcisate nel 1999 e vi è rimasto per 25 anni a fianco di sindaci che si sono succeduti, acquisendo una grande esperienza. Dapprima capogruppo di maggioranza, è stato poi assessore alla Cultura dal 2006 al 2009 e quindi, dal 2015 al 2017, al Bilancio e alle Attività produttive, ambiti nei quali ha una particolare competenza data la sua professione.

E’ anche impegnato anche nel sociale: fa parte del locale gruppo Alpini ed è tra i volontari che accendono la stella di Natale sul monte Crocino. E’ attivo inoltre nell’Avis Valceresio con la moglie, Nadia Spinazza, che ne è stata presidente. Ha due figli: Erica, medico specialista e Davide, laureando in ingegneria e un nipotino.

«La lista civica “Uniti per Arcisate”, è formata da cittadini che, dopo la caduta dell’amministrazione nel capoluogo della Valceresio, hanno sentito l’esigenza d’impegnarsi in prima persona per il paese nel quale vivono, mettendo a disposizione tempo e competenze – spiegano i promotori della civica – La lista ha già visto aderire uomini e donne con alle spalle esperienze lavorative e impegnati in ambito sociale. Ci sono professionisti e imprenditori, ma anche persone che hanno raggiunto l’età della pensione e, al di là delle diverse sensibilità politiche, intendono dare il loro contributo per la collettività, lasciando da parte i personalismi e qualsivoglia logica di partito. Della compagine fanno parte anche giovani che vogliono costruire il futuro del paese. Da parte di ciascuno di loro non mancherà l’ascolto dei cittadini e l’impegno per risolvere i problemi, con buonsenso e concretezza. Sarà posta grande attenzione alle famiglie e agli anziani, alla sicurezza e alla rivitalizzazione di Arcisate dal punto di vista sociale e culturale, per la cura del territorio e dei luoghi che sono una testimonianza della nostra storia. Particolare riguardo sarà assicurato alle comunità di Brenno Useria e Velmaio, garantendo attenzione e servizi a queste frazioni come ad ogni altra zona, per fare di tutta Arcisate un paese più bello e accogliente per chi da sempre ci vive e per le tante persone che negli anni hanno scelto di venirvi ad abitare».

La lista spiega anche perché è stato chiesto ad Antonino Centorrino di candidarsi al ruolo di sindaco: «Consapevoli dell’importanza che riveste la figura del sindaco si è cercata una persona radicata sul territorio, perché la conoscenza di quanto avvenuto in passato è essenziale. Una persona che avesse un’esperienza amministrativa e competenze professionali che garantiscano una guida sicura per la futura amministrazione. Crediamo che Centorrino abbia tutte queste caratteristiche».