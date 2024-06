Nella stazione di Rho Fiera Milano apre il bar “Stellina”

Da pochi giorni, la stazione ferroviaria di Rho Fiera Milano ha visto l’apertura di un nuovo bar, portando un nuovo livello di servizio e comfort ai viaggiatori che transitano per questo importante nodo ferroviario alle porte di Milano. Con il crescente flusso di convogli che attraversano la stazione, diventata ormai uno snodo cruciale con varie linee locali e servizi ad alta velocità, l’aggiunta di un punto di ristoro come il bar “Stellina” è stata accolta positivamente dai viaggiatori.

Prima dell’arrivo di Stellina, i locali della stazione erano tutti chiusi, privando i viaggiatori di un luogo dove poter fare una pausa, prendere un caffè o semplicemente rilassarsi durante l’attesa dei treni. In soli pochi giorni, il bar ha iniziato a farsi conoscere, attirando l’attenzione dei viaggiatori con la sua proposta di caffè e snack veloci. La prima recensione su Google, scritta da Valeria, ha premiato il bar con quattro stelle, sottolineando l’importanza di avere un luogo dove potersi fermare anche quando si è di fretta.

La Stazione di Rho Fiera: Un nodo ferroviario chiave nella periferia di Milano

La stazione di Rho Fiera rappresenta un importante snodo ferroviario situato sulle linee Torino-Milano, Domodossola-Milano e Porto Ceresio-Milano, servendo come collegamento fondamentale tra Milano e diverse altre destinazioni. Ubicata nelle vicinanze del polo fieristico Fieramilano, la stazione è stata inaugurata per la prima volta il 29 novembre 2008 con il nome provvisorio di “Rho Fiera Milano”, in occasione dell’evento annuale “Artigiano in Fiera”.

Progettata da Angelo Mangiarotti, la stazione di Rho Fiera è l’ultima opera architettonica e infrastrutturale firmata dall’acclamato architetto italiano prima della sua scomparsa nel 2012. Dopo l’apertura ufficiale il 22 aprile 2009 per i treni suburbani S5 ed S6, la stazione ha continuato a svolgere un ruolo cruciale nel sistema ferroviario locale.

Inizialmente concepita come la “porta nord” per i treni ad alta velocità che servono Milano, la stazione di Rho Fiera non ha raggiunto pienamente tale status, con la maggior parte dei treni ad alta velocità che preferiscono fermarsi nelle stazioni centrali di Milano come Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Milano Rogoredo. Tuttavia, Rho Fiera continua a essere un punto di sosta significativo per alcuni treni ad alta velocità in determinati periodi.

Nel corso degli anni, la stazione ha cambiato denominazione in base agli eventi e alle manifestazioni ospitate nella zona. Durante l’Esposizione Universale di Milano nel 2015, la stazione è stata temporaneamente ribattezzata “Rho Fiera Expo Milano 2015” per celebrare l’importante evento che ha attirato visitatori da tutto il mondo.

Dopo la conclusione dell’Expo, la stazione ha assunto la denominazione definitiva di “Rho Fiera” a partire dall’orario ferroviario invernale 2015/2016. Questa stazione rappresenta non solo un punto di transito per i viaggiatori, ma anche un simbolo di innovazione e connettività nella periferia di Milano.

Con la sua posizione strategica e la sua importanza come centro di trasporto chiave, la stazione di Rho Fiera continua a svolgere un ruolo fondamentale nel tessuto urbano e infrastrutturale della regione, facilitando gli spostamenti dei pendolari e dei visitatori diretti alla vicina area fieristica e oltre.

La stazione di Rho Fiera: Un hub ferroviario multiservizio nell’Area Metropolitana di Milano

La stazione di Rho Fiera si distingue come un cruciale centro di interscambio ferroviario nel contesto dell’area metropolitana di Milano, servendo come punto di connessione per numerose linee suburbane e regionali gestite da operatori come Trenord e Trenitalia.

Le relazioni del servizio suburbano milanese di Trenord, in particolare le linee S5 (Varese-Pioltello/Limito-Treviglio), S6 (Novara-Pioltello/Limito-Treviglio) e S11 (Chiasso-Como San Giovanni-Milano Porta Garibaldi-Rho), offrono un servizio frequente che collega Rho Fiera a diverse destinazioni chiave nell’area circostante. Mentre le linee S5 ed S6 operano con frequenza semioraria in entrambe le direzioni, la linea S11 garantisce un servizio orario per i viaggiatori.

In aggiunta, la stazione è raggiunta dai treni regionali e RegioExpress che coprono rotte importanti come Milano-Varese-Porto Ceresio, Milano-Luino, Milano-Arona-Domodossola, gestiti da Trenord, insieme ai treni regionali veloci Torino-Milano, gestiti da Trenitalia. La presenza di treni ad alta velocità come i Frecciarossa di Trenitalia e i treni di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, nonché una coppia di EuroCity delle Ferrovie Federali Svizzere sulla rotta Ginevra-Losanna-Milano-Venezia, amplia ulteriormente le opzioni di viaggio offerte ai passeggeri.

Durante i periodi in cui si tengono importanti eventi fieristici presso il polo espositivo adiacente, che attraggono un notevole afflusso di viaggiatori, il servizio ferroviario presso la stazione di Rho Fiera viene intensificato. Questo potenziamento include l’aggiunta di fermate supplementari ai treni in transito e la creazione di nuove corse per facilitare gli spostamenti dei partecipanti agli eventi. Ad esempio, la linea suburbana S11, che normalmente opera con capolinea a Rho e fermata a Rho Fiera, durante tali eventi vede tutti i treni prolungati fino a Rho per gestire il flusso di passeggeri in arrivo.