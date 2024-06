Nuova presidenza in rosa per il Lions Club Gallarate Seprio, eletta Lilli Azzari Pavan

Si conclude l’anno della presidente Silvia Radaelli e comincia quello di Lilli Azzari con un passaggio di consegne tutto al femminile per il Lions Club Gallarate Seprio. Domenica 23 giugno al Ristorante le Querce di Casorate Sempione è stato un pranzo speciale, per fare il punto sull’anno del club e sull’eredità che ora dovrà essere raccolta dalla presidente entrante Azzari, non nuova nel ruolo poiché la carica l’aveva già assunta nelle annate lionistiche 2016-2017 e 2017-2018.

Al pranzo erano presenti i numerosi soci con le relative consorti, degli ospiti, il Cerimoniere Antonio Aliverti e il Tesoriere Carlo Del Vecchio.

«Il Lions Club Gallarate Seprio ha celebrato quest’anno il 40° esimo anniversario dalla fondazione ed è un Club in continuo rinnovamento che ha visto crescere esponenzialmente l’impegno delle Donne al proprio interno – ha affermato la Presidente

uscente Silvia Radaelli ricordando anche l’adesione dei nuovi giovani soci al Club degli ultimi anni. Voglio ringraziare il Consiglio Direttivo che mi ha supportato attivamente e che ha condiviso con me la gioia di questo incarico; in questa occasione ci tengo ad evidenziare le iniziative più caratteristiche che il Club ha realizzato tra cui i service per i Clown del dottor Sorriso, la serata Melvin Jones in cui abbiamo consegnato il prestigioso premio a Don Fabio Stevenazzi per i suoi viaggi in Africa, la celebrazione per i 100 anni dell’aeronautica militare Italiana, gli approfondimenti sul Cern di Ginevra e sull’intelligenza

artificiale e la recente visita all’aeroporto militare di Cameri. Tutti questi incontri sono serviti per raccogliere fondi e supportare delle attività di beneficenza ma hanno fatto tanto bene anche a noi partecipanti per la gioia che ha cementato la nostra amicizia e ci ha permesso di contribuire, con tante piccole gocce, alla realizzazione di progetti sociali studiati per chi ne aveva davvero bisogno. L’ultimo dei quali è stato il finanziamento alla cooperativa IL SEME di Cardano al Campo, per la realizzazione di un giardinetto interno completo di alberi e casette per gli uccelli, fornite dalla Lipu, dove gli ospiti della struttura potranno passare momenti piacevoli e di riposo nel verde circondati dalla natura».

A conclusione del pranzo, con il passaggio simbolico del martelletto e della spilla Lions, la parola è passata alla neo Presidente Lilli Azzari che ha esordito dicendo: «Accetto con piacere l’incarico che il Consiglio ha deciso di affidarmi, promettendo di svolgerlo con dedizione ed impegno pari alla Vostra fiducia. Vorrei aggregare e coinvolgere gli altri Club della zona per realizzare dei progetti importanti che possano raccogliere donazioni significative. Con la vostra presenza, cari Soci e Socie, sono certa che faremo bene e soprattutto “del bene” per testimoniare lo spirito di servizio che da 40 anni contraddistingue i Lions del Gallarate Seprio».