Odori molesti nel Saronnese, assolte le due ditte coinvolte

Il 29 maggio scorso è stata depositata la sentenza n. 333/24, a conclusione del processo “odori molesti”. Il Giudice monocratico del Tribunale di Como ha enunciato l’assoluzione per entrambi gli imputati, le due aziende Alberio SpA e Verdeambiente Srl.

Il tribunale ha ritenuto infatti che gli elementi emersi dell’istruttoria (cioè le prove orali assunte nel dibattimento, le segnalazioni di emissioni odorigene, le relazioni della Procura, le autorizzazioni ambientali integrate di Alberio Spa e Verdeambiente Srl) non fossero sufficienti, per ragioni formali e di sostanza, oltreché contraddittorie, a sostenere la conferma delle accuse presentate e provare il superamento della soglia di tollerabilità, quindi l’esistenza di molestia olfattiva sui territori dei Comuni interessati.

Allo stesso tempo, il Giudice ha sottolineato come, grazie all’esposto e all’azione penale intrapresi, le aziende coinvolte abbiano messo in atto le indicazioni della Procura e adottato correttivi per l’eliminazione/mitigazione degli stessi odori. Il fenomeno odorigeno, dall’inizio del processo penale, si è così ridimensionato.

Questo aspetto, unitamente ai termini ravvicinati di prescrizione del reato, ha favorito la decisione delle amministrazioni comunali di Turate, Gerenzano e Cislago, costituitesi parti civili, di non impugnare la sentenza, dopo ampio e approfondito confronto con il proprio legale.

«Si ritiene ora opportuno realizzare un costante monitoraggio degli eventuali odori, facendo tesoro delle indicazioni contenute nella sentenza per eventuali future azioni», fanno sapere le amministrazioni comunali coinvolte.