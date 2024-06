Poker d’oro della Canottieri Gavirate ai Campionati Italiani della Schiranna

Giornata conclusiva per i Campionati Italiani Coop di canottaggio che si sono svolti alla Schiranna, sul Lago di Varese. Domenica 23 giugno hanno aperto le finali le gare riservate alla categoria Senior dando inizio alla consegna dei tricolori. Grande assente il Gruppo Olimpico azzurro, ormai prossimo a partire con l’ultimo raduno in vista dei Giochi di Parigi 2024, tuttavia sulle acque varesine non è mancato lo spettacolo, vista anche la presenza in gara di tanti elementi parte del gruppo olimpionico fino a poche settimane fa, e di tanti Under 23 che puntano verso i tricolori di categoria (previsti tra tre settimane) e soprattutto verso i Mondiali di St. Cathrines (Canada) a fine agosto.

E a brillare nella grigia domenica alla Schiranna è stata la Canottieri Gavirate, che si è messa in tasca quattro medaglie d’oro, anche se il primo piazzamento gaviratese è l’argento di Aurora Spirito nel singolo femminile. Subito dopo Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli conquistano il primo posto nel doppio maschile in un derby contro la Canottieri Varese, seconda con Maichol Brambilla e Luca Enea Mulas.

La squadra gaviratese va a segno ancora nel due senza con Alessandro Timpanaro ed Edoardo Cremaschi e subito dopo con il doppio femminile di Sara Borghi e Aurora Spirito.

Riccardo Peretti va a bronzo nel singolo maschile, così come la barca di Monate del due con di Corrado Verità, Fabio Orizio e la timoniera Morgana Maroni.

E si mette la medaglia d’oro al collo anche la campionessa olimpionica Federica Cesarini che vince il due senza femminile sotto i colori delle Fiamme Oro con Kiri English-Hawke.

A Gavirate l’argento del quattro di coppia (Andrea Pazzagli, Luigi Aloe, Edoardo Rocchi e Maximilian Riboni) e poi anche l’oro dell’ammiraglia: Matteo Giorgetti, Davide Todeschini, Matteo Belgeri, Christian Biolcati, Francesco Pallozzi, Edoardo Caramaschi, Alessandro Timpanaro, Riccardo Peretti e la timoniera Ilaria Colombo vincono l’ultima gara portandosi completando il poker.

Nei pesi leggeri arrivano due titoli a testa per Varese e Gavirate. Proprio i gaviratesi Luca e Giovanni Borgonovo raccolgono il tricolore nel doppio maschile. Monate conquista un bronzo nel due senza con Loris Piscia e Vilmos Benczur mentre nel doppio femminile sono le padrone di casa di Varese Matilde Barison e Giulia Mignemi a imporsi. Un’altra vittoria per Varese, questa volta nel quadruplo maschile, grazie ad Angelo Boleso, Alessandro Pozzi, Nicolò Demiliani e Lorenzo Ossola.

A completare il programma riservato agli equipaggi leggeri è l’otto maschile che si chiude con un podio tutto varesino: vince Gavirate di Federico Martinoia, Rodrigo Ossola, Corrado Regalbuto, Francesco Emilio Lalicata, Giovanni Borgonovo, Giacomo Matteucci, Enea Tamborini, Luca Borgonovo e Ilaria Colombo al timone. Varese conquista l’argento (Tommaso Mazzonetto, Giovanni Bianchi Luvisoni, Niccolò Zampieri, Emanuele Radice, Alessandro Bottinelli, Edoardo Isella, Davide Ballerio, Riccardo Spolon, tim. Niccolò Fanchi), mentre sul terzo gradino del podio sale Monate (Loris Piscia, Vilmos Benczur, Matteo Dianin, Andrea Mazzucchelli, Nicolò Comodo, Alessandro Corni, Nicolas Tadiello, Leonard Holzwarth, tim. Morgana Maroni).

Nelle finali del pararowing una medaglia d’oro la conquista Stefano Brunetti della Canottieri Corgeno nel singolo PR3 II1 mentre nel singolo PR3 il gaviratese Andrea Bozzato è terzo. Per Gavirate arriva anche l’argento nel quattro con PR3 II Mix con Andrea Beghi, Francesco Maria Borsani, Matteo Brunengo, Elisabetta Tieghi, tim. Giovanna D’ambrosio e infine titolo per Massimo Spolon nel singolo PR1 maschile.

Infine, i premi speciali vinti dagli atleti del Varesotto:

Coppa “Rino Galeazzi” al Vincitore del Campionato Italiano Senior in Doppio maschile: Gavirate (Edoardo Rocchi, Andrea Pazzagli)

Trofeo “Azelio Mondini” al Vincitore del Campionato Italiano Senior in Due Senza maschile: Gavirate (Alessandro Timpanaro, Edoardo Caramaschi)

Trofeo “Mauro Baccelli” al Vincitore del Campionato Italiano Pesi Leggeri in Quattro di Coppia maschile: SC Varese (Angelo Boleso, Nicolò Demiliani, Alessandro Pozzi, Lorenzo Ossola)

Trofeo “Mario Bovo” al Vincitore del Campionato Italiano Senior in Otto con maschile: Gavirate (Matteo Giorgetti, Davide Todeschini, Matteo Belgeri, Christian Biolcati, Francesco Pallozzi, Edoardo Caramaschi, Alessandro Timpanaro, Riccardo Peretti, tim. Ilaria Colombo)