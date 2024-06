Pronto il campo dedicato a Niko al parco Brazzelli Lualdi di Busto Arsizio. Un torneo per inaugurarlo

Verrà inaugurato sabato 29 giugno con una grande festa il rinnovato campo da basket all’interno del parco Brazzelli Lualdi, nel quartiere Santi Apostoli di Busto Arsizio. Da anni punto di riferimento di una comunità di sportivi, amanti del basket, lo spazio è stato rinnovato grazie all’impegno dell’associazione Mela Gioco ed è stato dedicato alla memoria di Niccolò Sartoni, insegnante e giocatore di basket morto a soli 28 anni a causa di una malattia incurabile nel 2020.

Per inaugurare il campo, ridipinto dalla street artist Nine in the Paint, l’associazione ha pensato ad una giornata di sport dedicata al basket 3vs3 e al baskin (una forma di basket inclusivo, ndr) che si terrà dalle 10,30 alle 17,30 di sabato.

Alla realizzazione del progetto, costato 40 mila euro e finanziato dall’associazione che si occupa di promuovere l’inclusione attraverso lo sport e presieduta da Chiara Lorello, presidente dell’associazione e compagna di vita di Niccolò, hanno collaborato 100 volontari che hanno aiutato nella realizzazione dell’opera che vedete in foto. Il campo e l’area circostante saranno poi gestiti dall’associazione.