Quindicimila chilometri tra montagne, colline e pianure, raccolti nella Rete Escursionistica Lombarda.

Mercoledì 12 giugno, a Milano il Comitato paritetico di controllo e valutazione ha approvato la relazione sulla clausola valutativa in merito all’ampliazione della Rete Escursionistica Lombarda, portando ad un aumento dell’elenco dei percorsi in montagna, collina e pianura.

Sono infatti ad oggi 15mila i chilometri di percorsi in montagna, collina e pianura inseriti all’interno della Rete Escursionistica Lombarda (REL), istituita con la legge regionale n. 5/2017, con il fine di valorizzare le strade e dei sentieri di montagna, e non solo, che nascondono un particolare interesse storico.

Il Presidente del Comitato Claudio Mangiarotti, sottolinea quanto quest’azione sia fondamentale in quanto: «Si tratta di un impegno molto capillare che la Regione Lombardia sta affrontando per venire incontro alle sempre maggiori richieste di informazioni legate al turismo outdoor, fenomeno in continua espansione».

Il motivo per cui è stata dunque realizzata la REL è proprio per far sì che anche i più piccoli percorsi possano essere conosciuti e praticati da tutti.

Come spiega infatti il Vice Presidente del Comitato Massimo Vizzardi: «Il valore aggiunto contenuto nel Catasto regionale della rete escursionistica lombarda è di rendere disponibile ai cittadini e agli operatori privati dati verificati dalle Guide alpine».

Dalla relazione emergono una serie di vari dati, tra cui il grande numero di sentieri con valore storico legati soprattutto alla Grande Guerra. Si trovano soprattutto nelle province di confine con 160 chilometri in totale lungo la Linea Cadorna, tra questi la Provincia di Brescia, che conta ben 8 percorsi ed un totale di 58 chilometri e Sondrio 6 percorsi e un totale di 33 chilometri.

Non mancano ovviamente le vie storiche e dei cammini, che contano in totale 16 percorsi e ben 964 chilometri. Tra questi solo nella Provincia di Bergamo ne sono state rilevate 4, con 74 chilometri (Via Priula, Via Mercatorum, Strada Taverna e Via Mala), nella Provincia di Brescia invece si trovano 3 vie che percorrono 200 chilometri (Via Valeriana, Cammino di Santa Giulia e Via Mala). In Provincia di Pavia sono 3 le vie storiche, tra cui la Via Francisca del Lucomagno che attraversa la provincia per 19 chilometri, dopo i 71 nella provincia di Varese.

Per quanto riguarda infine la lunghezza dei percorsi, in cima c’è la Comunità montana Val Camonica, che conta in totale 1563 chilometri, seguita poi dalla CM Alta Valtellina con i suoi 1312 chilometri, segue la Provincia di Varese, con 540 chilometri ed infine la Provincia di Lodi con 416 chilometri in totale.