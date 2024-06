Raduno e giro panoramico della Valceresio con gli Amici con la Vespa di Viggiù

Una domenica di motori, panorami e buon cibo. La proposta è del gruppo Amici con la Vespa di Viggiù, che domenica 2 giugno organizza il suo primo raduno.

L’appuntamento è per le 8,30 davanti al bar My Coffee di Baraggia, dove ci sarà il ritrovo e dove chi non l’ha ancora fatto potrà iscriversi. La partenza è fissata per le 9,45 e i partecipanti percorreranno un giro di circa 43 chilometri che toccherà i luoghi più belli della Valceresio.

Al ritorno, alle 11.30, aperitivo alla Taverna del Pompiere di Viggiù (compreso nel costo dell’iscrizione base, 15 euro, insieme alla colazione e ai gadget). Chi lo desidera potrà pranzare alla Trattoria Vecchio Tram di Viggiù al costo di 15 euro.

Informazioni e iscrizioni ai numeri 340 9235663 o 338 4193798. In caso di cattivo tempo il raduno verrà rimandato.

Qui la locandina con tutte le informazioni