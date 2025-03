A Viggiù tornano i “Racconti Sonori”: un viaggio tra storie e musica con Dario Monticelli

Cinque serate per esplorare la musica attraverso le vite, le curiosità e le composizioni dei grandi maestri.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Comune di Viggiù propone un nuovo ciclo di incontri intitolato Racconti Sonori, a cura di Dario Monticelli, in collaborazione con l’associazione Officine Musicali. Gli appuntamenti si terranno nella Sala Consiliare “Gottardo Ortelli” di palazzo comunale, con ingresso libero.

Ogni incontro – in programma il giovedì alle ore 21:00 – unirà narrazione e ascolto guidato di celebri brani, per avvicinare il pubblico al cuore più autentico della musica. Si comincia giovedì 3 aprile con “Abbracciatevi, moltitudini!”, dedicato a Ludwig van Beethoven e alla sua “Ode alla Gioia” dalla Sinfonia n. 9 in Re minore.

Il 10 aprile sarà la volta di Richard Wagner con “L’inizio e la fine del mondo”, attraverso la “Tetralogia dell’Anello del Nibelungo”.

A maggio si prosegue con Giacomo Puccini – in occasione dei 125 anni dalla prima rappresentazione della Tosca – con l’incontro “Uno al capestro, l’altra fra le mie braccia” (8 maggio). Seguiranno Gioachino Rossini con “Questo è un nodo avviluppato”, un viaggio dentro La Cenerentola (15 maggio), e infine Igor Stravinskij, protagonista il 22 maggio con “La pluralità del pensiero creativo”, attraverso L’uccello di fuoco e Petrushka.

A completare il percorso, il Comune di Viggiù propone anche la convenzione per assistere a quattro spettacoli al Teatro alla Scala di Milano nel 2025: Norma (17 luglio), La Cenerentola (13 settembre), Rigoletto (10 ottobre) e Così fan tutte (8 novembre).