Rapper varesino ricercato in Germania arrestato dai carabinieri a Novara

L’hanno osservato, e hanno fatto scattare la trappola: si sentiva al sicuro sul Lago Maggiore il rapper 38enne cittadino italiano – nato a Varese – ma residente in Germania che dopo un ordine di carcerazione per scontare una pena comminatagli oltralpe si era dileguato.

Invece mercoledì attorno alle 13,30, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Novara, al termine di una breve ma serrata attività investigativa di tipo classico, costituita da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno rintracciato ed arrestato in Lesa Giuseppe Furnò, classe 86, nato a Varese, attualmente domiciliato a Lesa ma di fatto da sempre dimorante in Germania dove era un conosciuto “rapper” col nome d’arte di “DjArow“.

Lo stesso è stato arrestato perché gravato da un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania per una pena definitiva di 5 anni e 9 mesi per reati di rapina aggravata, istigazione a delinquere, lesioni personali volontarie, tutti reati commessi in Germania nel 2015.

L’uomo, consapevole della sentenza emessa nel 2022, aveva pensato bene di tornare a vivere in Italia nella vana speranza di sfuggire alla giustizia tedesca: è stato associato al carcere di Novara a disposizione della competente autorità giudiziaria.