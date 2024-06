“Recupero della ex Bernardino Luini, un presidio per la stazione in tempi brevi”

Si parla molto in questi giorni, spinti dalla cronaca nazionale, di quanto accade nella stazione di Saronno centro in termini di sicurezza. È una tematica che certamente Saronno Città dei Beni Comuni ha tenuto ben presente nel momento in cui ha iniziato a ideare il progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Isotta Fraschini, che include anche l’ex scuola Bernardino Luini, prospicente al sottopassaggio pedonale che porta a quello che è oggi il retrostazione, che verrà completamente riqualificato.

Il Piano Integrato d’Intervento, che verrà presentato nelle prossime settimane, prevede il recupero in tempi brevi della ex Bernardino Luini, con l’intenzione di collocare al suo interno funzioni pubbliche che possano svolgersi dalla mattina presto fino a sera, sovrapponendosi all’arrivo dei treni dei pendolari a Saronno, garantendo così un presidio di sicurezza sulla piazza antistante.

Nel progetto di rigenerazione dell’ex Isotta Fraschini, SBC ha sempre pensato alla ex Bernardino Luini come alla “porta” del grande parco da 60.000 mq che sarà presente nel PII, armatura e quindi collante delle funzioni pubbliche e private previste, individuate per garantire, attraverso la progettazione urbanistica e architettonica, la sicurezza dell’area. A questo tema SBC ha dedicato un incontro del percorso Officina Vivaio, tenutosi nella primavera del 2022.

Il recupero dell’ex Bernardino Luini sarà la prima attività a essere avviata, e potrà essere realizzato in tempi molto più brevi rispetto allo sviluppo del complesso progetto sull’area ex Isotta Fraschini. Spetterà al Consiglio Comunale di Saronno, una volta completata l’istruttoria tecnica, valutare la bontà della proposta presentata.

