San Giovanni a Busto Arsizio. Chiusi gli uffici Agesp, non si ferma la raccolta rifiuti

Nella giornata di lunedì 24 giugno 2024, in occasione della festività di S. Giovanni, patrono cittadino, le attività del gruppo AGESP subiranno le seguenti variazioni:

Il Centro Multiraccolta e il Centro del Riuso di Via Tosi , così come lo Sportello Igiene Ambientale di Via Canale 26 a Busto Arsizio saranno chiusi per l’intera giornata di lunedì 24 giugno.

In riferimento alla raccolta domiciliare dei rifiuti a Busto Arsizio, il servizio nella giornata di lunedì 24 giugno NON verrà sospeso, ma svolto secondo le modalità ordinarie.

Per informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì ore 8.30 – 19.00 / sabato ore 8.30 – 12.30 / festivi esclusi).

Gli uffici del Settore Parcheggi di Via Mazzini 24/B rimarranno chiusi, così come si conferma la chiusura delle Farmacie gestite da AGESP Attività Strumentali S.r.l. a Busto Arsizio, ad eccezione della Farmacia 2 di Via P.R. Giuliani, aperta con orario continuato dalle ore 8.30 del 24 giugno alle ore 8.30 del 25.

Anche il Tempio Crematorio di Via per Samarate nella giornata del 24 giugno rimarrà chiuso.