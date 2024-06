Scontro tra auto e moto sulla superstrada della Malpensa: due feriti, elisoccorso in azione e traffico bloccato

Mattinata complicata in zona Malpensa, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto sulla Statale 336 diramazione Malpensa. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 11,30 in territorio di Somma Lombardo.

Sul posto Polizia stradale e Vigili del fuoco, due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso. Ferite in modo serio le persone che erano sulla moto, un uomo di 53 anni e una donna di 55.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, bloccato all’altezza di Somma Lombardo in direzione Magenta. Uscita obbligatoria allo scalo T2 provenendo da Busto.

Sul posto anche le squadre Anas per il ripristino della viabilità.

