“Senologia al Centro” a Somma Lombardo: già 100 le visite effettuate grazie a Enrico Cantù Assicurazioni

La clinica mobile Senologia al Centro del Gruppo Gnodi prosegue il proprio tour in rosa, quello nel segno della prevenzione al tumore al seno, organizzato da Enrico Cantù Assicurazioni in collaborazione con Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

Con la tappa di giovedì 27 giugno a Somma Lombardo il progetto Prevenzione e Sensibilità ha raggiunto la sua quinta tappa, ma, soprattutto, al “giro di boa” è riuscito complessivamente a «donare serenità» già a un centinaio di clienti della Boutique Assicurativa premiata a Roma lo scorso 13 giugno come Welfare Champion, encomio riservato a chi garantisce nel proprio territorio il cosiddetto “Welfare di Comunità”.

Come per ognuna delle 10 tappe, anche nella sede sommese di Via Milano, Enrico Cantù e il suo staff (nella foto insieme a al responsabile Agenzia Alessandro Castelli e alla specialista marketing Susanna Zeineddine) hanno infatti permesso a 19 donne di effettuare gratuitamente una visita senologica completa, con esito immediato, nella clinica mobile dotata di ecografo e mammografo con tomosintesi, gli strumenti diagnostici utilizzati nella prevenzione del tumore al seno: dagli esiti delle analisi è risultato che delle 19 donne una di esse dovrà sottoporsi ad approfondimenti.

Fortunatamente, come spiegato anche dal presidente di Lilt Ivanoe Pellerin alla presentazione di Senologia in Centro a Sesto Calende,«diagnosticare la malattia in fase precoce significa avere circa il 90% di possibilità di guarire», motivo per cui la prevenzione riveste un ruolo fondamentale, ancora di più in considerazione che l’incidenza del tumore al seno è di circa 55mila nuovi casi/anno in Italia e colpisce in media 1 donna su 8, rappresentando nel sesso femminile il 25% di tutti i tumori.

UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA SULLA PREVENZIONE

«La mia visita è andata bene – spiega Roberta dopo la visita senologia effettuata a Somma Lombardo -. Sono molto contenta di questa opportunità che mi è stata offerta da Enrico Cantù Assicurazioni, perché la prevenzione è molto importante». Le parole di Roberta, come anche quella di Lucilla e Alice (nel video sopra), vogliono raggiungere anche altre donne in un passaparola positivo, il cui scopo è quello di educare alla prevenzione e a una maggiore consapevolezza sulla malattia, che, come scritto sopra, può essere vinta con alte possibilità attraverso un’adeguata diagnosi precoce.

«Questo progetto fa parte del nostro impegno continuo nel sostenere la comunità e il benessere dei nostri clienti anche nel 2024 – spiegano Enrico Cantù e il suo Staff -. La salute delle persone è sempre stata una delle nostre priorità e, con il progetto Prevenzione e serenità vuole promuovere l’importanza di sottoporsi regolarmente ad esami per la salute delle donne. Con questa iniziativa vogliamo dedicare un’opportunità unica per accedere ai servizi di prevenzione in maniera totalmente gratuita e donare in tal modo serenità alle nostre clienti».

IL CALENDARIO COMPLETO DI PREVENZIONE E SERENITÀ:

Di seguito, il calendario completo delle giornate di Prevenzione e Serenità per tutto il 2024, che proseguirà fino a dicembre con una tappa al mese. Inoltre, all’interno degli uffici della Boutique Assicurativi, il giorno stesso dell’evento, sarà attivo un infopoint dedicato che offrirà un servizio di assistenza e informazione sulla prevenzione dei tumori aperto a tutti i cittadini.

 16 febbraio a Saronno in Via San Giuseppe, 133;

 27 marzo per le clienti di Sesto Calende in Via Manzoni, 43;

 18 aprile per le clienti Gallarate in Piazza San Lorenzo, 9;

 24 maggio per le clienti di Solaro in Via Roma, 19;

 27 giugno per le clienti di Somma Lombardo in Via Milano, 31;

 19 luglio per le clienti di Lomazzo in Via Milano, 11;

 25 settembre per le clienti di Saronno in Via Volonterio, 27;

 24 ottobre per le clienti di Cassano Magnago in Via Venegoni, 12;

 22 novembre per le clienti di Tradate in Corso Bernacchi, 111;

 4 dicembre per le clienti di Ceriano Laghetto in Via Cadorna, 8.